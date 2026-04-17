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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Unicorn 150 vs Bajaj Pulsar 150: माइलेज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन आगे? यहां देखें पूरा कम्पैरिजन

Honda Unicorn 150 vs Bajaj Pulsar 150: माइलेज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन आगे? यहां देखें पूरा कम्पैरिजन

Honda Unicorn 150 और Bajaj Pulsar 150 में कौन सी बाइक डेली यूज के लिए बेहतर है? आइए कीमत, माइलेज, फीचर्स और परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Apr 2026 06:56 PM (IST)
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भारत में कम्यूटर बाइक सेगमेंट में Honda Unicorn और Bajaj Pulsar 150 दोनों ही काफी पॉपुलर बाइक्स हैं. ये दोनों बाइक खासतौर पर रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. अगर कीमत की बात करें तो Honda Unicorn की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1,13,605 है, जबकि Bajaj Pulsar 150 की कीमत 1,10,896 से शुरू होती है. दोनों की कीमत में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनका राइडिंग अनुभव और उपयोग अलग-अलग तरह के लोगों के लिए बेहतर हो सकता है.

इंजन और परफॉर्मेंस का अंतर

Honda Unicorn में 162.7cc का इंजन मिलता है, जो लगभग 12.73 bhp की पावर और 14 Nm का टॉर्क देता है. ये बाइक तेज स्पीड के लिए नहीं बल्कि स्मूद और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. नए या रोजाना ऑफिस जाने वाले राइडर्स के लिए यह एक आसान और भरोसेमंद विकल्प है. वहीं Bajaj Pulsar 150 में 149.5cc का इंजन दिया गया है, जो ज्यादा पावरफुल महसूस होता है. थ्रॉटल घुमाते ही यह बाइक तेज रेस्पॉन्स देती है और इसकी टॉप स्पीड भी लगभग 110-115 किमी प्रति घंटा तक पहुंच जाती है. अगर आपको थोड़ी स्पोर्टी फील चाहिए तो Pulsar 150 ज्यादा पसंद आएगी.

आराम और राइडिंग एक्सपीरियंस

अगर आराम की बात करें तो Honda Unicorn इस मामले में आगे निकलती है. इसकी लंबी और चौड़ी सीट और सॉफ्ट सस्पेंशन खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफर देते हैं. गड्ढों और स्पीड ब्रेकर वाली सड़कों पर भी यह बाइक ज्यादा झटका नहीं देती. वहीं Pulsar 150 का सस्पेंशन थोड़ा सख्त है, जो बेहतर हैंडलिंग देता है लेकिन लंबी दूरी पर थोड़ा थकान महसूस हो सकती है. इसके कुछ वेरिएंट में स्प्लिट सीट मिलती है, जो दिखने में अच्छी है लेकिन लंबे सफर के लिए उतनी आरामदायक नहीं होती.

माइलेज और फीचर्स

माइलेज के मामले में Honda Unicorn थोड़ा बेहतर साबित होती है. यह लगभग 50-60 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देती है और इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. दूसरी तरफ Pulsar 150 करीब 47-50 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है, लेकिन इसका 15 लीटर का बड़ा टैंक लंबी दूरी के लिए फायदेमंद है. फीचर्स की बात करें तो Unicorn को सिंपल रखा गया है, जिसमें बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हैलोजन लाइट मिलती है. वहीं Pulsar 150 में आपको एलईडी लाइट, डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ और यूएसबी चार्जिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाते हैं.

डिजाइन और सेफ्टी

डिजाइन के मामले में दोनों बाइक्स एकदम अलग नजर आती हैं. Honda Unicorn का लुक सिंपल और क्लासिक है, जो उन लोगों के लिए सही है जिन्हें सादा डिजाइन पसंद है. वहीं Bajaj Pulsar 150 अपने शार्प डिजाइन, मस्कुलर टैंक और अट्रैक्टिव लुक के कारण युवाओं को ज्यादा पसंद आती है. सेफ्टी के लिए दोनों बाइक्स में सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन Pulsar में कुछ वेरिएंट्स में बेहतर ब्रेकिंग के लिए ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: EV चार्जिंग स्टेशन से कर सकते हैं लाखों की कमाई, सरकार दे रही अमीर बनने का मौका

Published at : 17 Apr 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Auto News Bajaj Pulsar 150 Commuter Bike INDIA Honda Unicorn 150
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