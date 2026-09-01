122 KM रेंज वाला ये स्कूटर भारत में हुआ पेटेंट, जानें खासियत

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग लगातार बढ़ रही है और अब बड़ी टू-व्हीलर कंपनियां भी इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल लाने पर जोर दे रही हैं. इसी कड़ी में होंडा का एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर चर्चा में आ गया है. कंपनी ने Honda UC3 का भारत में पेटेंट कराया है. हालांकि, पेटेंट होने का मतलब यह नहीं है कि स्कूटर का भारत में लॉन्च पक्का हो गया है. इसलिए फिलहाल UC3 के भारतीय लॉन्च को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा.

Honda UC3 को कंपनी थाईलैंड और वियतनाम के बाजारों में पेश कर चुकी है. थाईलैंड में इसकी कीमत सब्सिडी से पहले करीब THB 1,42,600 है, जो लगभग 4.1 लाख रुपये के बराबर बैठती है. सब्सिडी के बाद इसकी कीमत करीब THB 1,32,600 यानी लगभग 3.82 लाख रुपये बताई गई है. हालांकि, अगर यह स्कूटर भारत में आता है तो यहां इसकी कीमत अलग हो सकती है.

डिजाइन में दिखेगा अलग अंदाज

Honda UC3 का डिजाइन काफी अलग है. सामने से देखने पर यह मैक्सी-स्कूटर जैसा दिखाई देता है, जबकि इसके साइड पैनल, सीट और पीछे का डिजाइन इसे नियो-रेट्रो लुक देते हैं. यानी होंडा ने इसमें आधुनिक और पुराने स्टाइल का मिश्रण देने की कोशिश की है.

स्कूटर के फ्रंट में तीन हिस्सों वाला LED DRL सेटअप दिया गया है. यही DRL टर्न इंडिकेटर का काम भी करता है. इसके नीचे LED हेडलाइट दी गई है, जो काफी पतली और अलग डिजाइन की है. DRL के ऊपर विंडशील्ड दी गई है और इसी हिस्से में चार्जिंग फ्लैप भी रखा गया है. पीछे की तरफ LED टेललाइट और इंडिकेटर दिए गए हैं.

Honda UC3 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है. इसमें फिक्स्ड LFP यानी Lithium Iron Phosphate बैटरी दी गई है. होंडा के मुताबिक, यह कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें इस तरह की LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है.

इसमें करीब 3.2 kWh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 1,500 से ज्यादा चार्जिंग साइकल तक अच्छा प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन की गई है. फिक्स्ड बैटरी होने का मतलब है कि इसे निकालकर अलग से चार्ज करने की सुविधा नहीं दी गई है.

एक चार्ज में 122 किलोमीटर की रेंज

रेंज की बात करें तो Honda UC3 एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 122 किलोमीटर तक चल सकती है. यह रेंज WMTC टेस्टिंग के आधार पर बताई गई है. रोजाना शहर में आने-जाने वाले लोगों के लिए यह रेंज काफी उपयोगी हो सकती है.

स्कूटर में होंडा की ओर से व्हील-साइड मोटर दी गई है. इसकी आउटपुट 6.0 kW बताई गई है और टॉप स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है. कंपनी का दावा है कि इसकी परफॉर्मेंस करीब 160cc पेट्रोल स्कूटर के स्तर की है.

Honda UC3 में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं. इनमें ECON, STANDARD और SPORT मोड शामिल हैं. ECON मोड में बेहतर एफिशिएंसी पर फोकस किया जा सकता है, जबकि SPORT मोड ज्यादा तेज परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके अलावा इसमें रिवर्स मोड भी दिया गया है. पार्किंग के दौरान स्कूटर को पीछे करने में यह फीचर काफी मददगार हो सकता है.

कैसे हैं स्कूटर के फीचर्स?

Honda UC3 में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें Honda RoadSync कनेक्टिविटी की सुविधा दी गई है. इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, कीलेस गो, स्मार्ट की और Type-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

स्कूटर में सीट के नीचे करीब 26 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है. इसमें Adaptive Regeneration सिस्टम भी मिलता है, जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए बैटरी चार्ज करने में मदद करता है.

Honda UC3 में 12-इंच के व्हील दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें ABS की जगह CBS सिस्टम दिया गया है. चार्जिंग क्षमता करीब 1,200W तक बताई गई है. यानी यह स्कूटर रोजाना शहर में इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

स्कूटर को फिलहाल Pearl Sapphire White और Graphite Black जैसे रंगों में पेश किया गया है.

Honda UC3 का भारत में पेटेंट होना जरूर एक अहम संकेत है, लेकिन अभी कंपनी ने इसके लॉन्च की तारीख या कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसलिए इसे फिलहाल भारत में आने वाला संभावित इलेक्ट्रिक स्कूटर ही माना जाना चाहिए.

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