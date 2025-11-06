Honda Shine 125 vs Hero Super Splendor: कौन है बेस्ट 125cc बाइक? मिनटों में समझे अंतर

भारत में 125cc सेगमेंट में Honda Shine 125 और Hero Super Splendor 125 दो ऐसी बाइक्स हैं, जिन पर भारतीय राइडर्स का सालों से भरोसा कायम है. दोनों ही बाइक्स माइलेज, कम्फर्ट और किफायती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनका फोकस थोड़ा अलग है. Shine 125 अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील के लिए मशहूर है, जबकि Super Splendor अपनी मजबूत बिल्ड और फ्यूल एफिशिएंसी के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पसंद की जाती है. दोनों बाइक्स अब BS6 फेज-2 और OBD2 नॉर्म्स के अनुरूप हैं, जिससे ये और ज्यादा ईको-फ्रेंडली और तकनीकी रूप से एडवांस्ड हो गई हैं.

Shine सस्ती, Splendor ज्यादा फीचर वाली

Honda Shine 125 की शुरुआती कीमत 78,789 (Drum वेरिएंट) से शुरू होकर 82,000 (Disc वेरिएंट) तक जाती है. वहीं Hero Super Splendor 125 की कीमत 84,428 से शुरू होती है और इसका XTEC वेरिएंट 86,000 से ऊपर तक पहुंचता है. कीमत के लिहाज से Shine 125 थोड़ी सस्ती है, इसलिए अगर आपका बजट सीमित है तो यह एक बेहतर विकल्प साबित होती है. लेकिन Super Splendor XTEC अपने मॉडर्न फीचर्स, डिजिटल क्लस्टर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के कारण “वैल्यू फॉर टेक्नोलॉजी” बाइक कही जा सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Honda Shine 125 में 123.94cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 10.74 PS की पावर और 11 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. यह इंजन अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और रिफाइंडनेस के लिए जाना जाता है और लंबी दूरी पर भी बिना वाइब्रेशन के चलता है. Hero Super Splendor 125 में 124.7cc का इंजन मिलता है, जो 10.8 PS की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क देता है. इसमें कंपनी की i3S (Idle Stop-Start) तकनीक दी गई है, जो रुकने पर इंजन को अपने-आप बंद कर देती है और Fuel की बचत करती है. परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बाइक लगभग बराबर हैं, लेकिन माइलेज और फ्यूल सेविंग के लिहाज से Super Splendor थोड़ा आगे निकलती है.

फीचर्स में कौन आगे?

Hero Super Splendor 125 अब पहले से ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है. इसके XTEC वेरिएंट में एनालॉग-डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, LED हेडलैंप, DRL, USB चार्जिंग और i3S तकनीक जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं,Honda Shine 125 फीचर्स के मामले में सिंपल है, लेकिन इसमें जरूरी चीजें दी गई हैं जैसे USB चार्जिंग पोर्ट, साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ, सर्विस ड्यू इंडिकेटर और Combi Brake System (CBS). Shine अपने फीचर्स से ज्यादा विश्वसनीय परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी पर ध्यान देती है. इस मामले में देखा जाए तो फीचर्स और टेक्नोलॉजी के लिहाज से Super Splendor 125 XTEC Shine से आगे है.

माइलेज और राइडिंग कम्फर्ट