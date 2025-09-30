हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोरेट्रो लुक के साथ Bullet को टक्कर दे सकती है नई Honda CB350C, जानिए कीमत और खासियत

रेट्रो लुक के साथ Bullet को टक्कर दे सकती है नई Honda CB350C, जानिए कीमत और खासियत

होंडा ने नई CB350C Special Edition बाइक लॉन्च की है. इस 350cc क्रूजर बाइक में रेट्रो लुक और मॉडर्न फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन है. आइए इसके फीचर्स और डिजाइन के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Sep 2025 10:54 AM (IST)
Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने भारत में अपनी प्रीमियम मिड-साइज बाइक रेंज को बढ़ाते हुए नई Honda CB350C Special Edition लॉन्च की है. इसकी कीमत 2,01,900 (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) रखी गई है. यह रेट्रो-क्रूजर बाइक अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते से सभी Honda BigWing डीलरशिप्स पर उपलब्ध होगी. बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप से कराया जा सकता है.

डिजाइन और नया लुक

  • दरअसल, नई Honda CB350C Special Edition को पहले की H’ness CB350 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इस बार इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया CB350C लोगो और फ्यूल टैंक पर स्पेशल एडिशन बैज शामिल है. इसके अलावा फ्यूल टैंक और फेंडर पर स्ट्राइप्ड ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो इसे एक क्लासिक अपील देते हैं. बाइक के पीछे क्रोम-फिनिश ग्रैब रेल लगाया गया है और ड्यूल-सीट विकल्प में ब्लैक और ब्राउन कलर मिलते हैं. ग्राहकों के लिए इसमें दो कलर ऑप्शंस-Rebel Red Metallic और Matt Dune Brown दिए गए हैं.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

  • Honda CB350C Special Edition का लुक भले ही रेट्रो है, लेकिन इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है. इसमें डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है और Honda Smartphone Voice Control System (HSVCS) के जरिए नेविगेशन और कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है. सुरक्षा के लिए इसमें डुअल-चैनल ABS, असिस्ट और स्लिपर क्लच और Honda Selectable Torque Control (HSTC) दिया गया है, जो फिसलन वाली सड़कों पर व्हील स्लिप को रोकता है. इन फीचर्स की वजह से यह बाइक दिखने में और भी क्लासिक लगती है.

कीमत और मुकाबला

  • Honda CB350C Special Edition की एक्स-शोरूम कीमत 2.02 लाख रखी गई है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield Bullet और Classic 350 जैसी बाइक्स से है. यह बाइक खासकर उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो रेट्रो डिजाइन के साथ-साथ मॉडर्न फीचर्स से लैस एक स्टाइलिश क्रूजर बाइक चाहते हैं.
  • Honda CB350C Special Edition भारतीय बाजार में 350cc सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर आई है. इसकी रेट्रो-क्रूजर स्टाइलिंग, नए कलर ऑप्शंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसे Royal Enfield जैसी बाइक्स का दमदार राइवल बनाती है. अगर आप क्लासिक लुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली बाइक की तलाश में हैं, तो Honda CB350C आपके लिए सही विकल्प हो सकती है.

Published at : 30 Sep 2025 10:54 AM (IST)
Tags :
Bullet HMSI Honda Motorcycle INDIA Honda CB350C Special Edition Honda CB350C
