हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Elevate से लेकर Kia Sonet तक: ये हैं 15 लाख से कम कीमत में मिलने वाली सबसे किफायती ADAS कारें

Honda Elevate से लेकर Kia Sonet तक: ये हैं 15 लाख से कम कीमत में मिलने वाली सबसे किफायती ADAS कारें

भारत में 15 लाख रुपये से कम कीमत में अब ADAS फीचर्स वाली कई कारें उपलब्ध हैं. Honda Amaze से लेकर Kia Sonet जैसी कारें एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Nov 2025 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में कारों की  सेफ्टी टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है. कुछ समय पहले तक ADAS (Advanced Driver Assistance System) सिर्फ महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलता था, लेकिन अब यही फीचर 10–15 लाख रुपये की किफायती कारों में भी उपलब्ध है. इस बदलाव ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को बिल्कुल नई दिशा दी है. आइए भारत में मिलने वाली कुछ सस्ती ADAS वाली कारों के बारे में जानते हैं.

भारत की सबसे सस्ती ADAS वाली कार

  • Honda Amaze ने ADAS फीचर्स के साथ भारत में सबसे किफायती सेडान का दर्जा प्राप्त किया है. इसके टॉप वेरिएंट ZX में Honda Sensing ADAS तकनीक शामिल है, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाती है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Amaze का 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और CVT दोनों विकल्पों के साथ मिलता है, जो शहर और हाईवे पर स्मूथ ड्राइविंग देता है. 15 लाख रुपये से कम कीमत में ADAS के साथ ये कार सुरक्षा के मामले में बेहतरीन विकल्प है.

Tata Nexon

  • Tata Nexon पहले से ही अपनी 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग के लिए मशहूर है, लेकिन 2024 में इसमें लेवल-2 ADAS जुड़ने के बाद यह और भी एडवांस SUV बन गई है. Nexon के Fearless+ PS पेट्रोल DCT और Red Dark Edition वेरिएंट में ADAS उपलब्ध है. इसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 14 लाख रुपये से कम कीमत में सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसी एक्स्ट्रा फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे फीचर-रिच कारों में शामिल करती हैं. 

Mahindra XUV 3XO

  • महिंद्रा की नई XUV 3XO लॉन्च के बाद से ही अपनी खूबियों के कारण चर्चा में है. यह महिंद्रा की पहली कॉम्पैक्ट SUV है जिसमें लेवल-2 ADAS दिया गया है. इसके AX5 L और AX7 L वेरिएंट में एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल हैं. XUV 3XO दो इंजन विकल्प-1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल के साथ आती है. 15 लाख रुपये से कम बजट में यह SUV मजबूत बिल्ड और एडवांस फीचर्स की वजह से एक बेहतर विकल्प बन जाती है.

Honda Elevate 

  • Honda Elevate अपने सेगमेंट में एक मजबूत SUV के रूप में जानी जाती है. इसका ZX वेरिएंट 14.90 लाख रुपये में Honda Sensing ADAS तकनीक के साथ उपलब्ध है. इसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. Elevate का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे 15 लाख रुपये के अंदर ADAS के साथ एक प्रीमियम विकल्प बनाते हैं.

Kia Sonet

  • Kia Sonet अपने अट्रैक्टिव डिजाइन, फीचर्स और प्रीमियम फील के लिए पहले से पॉपुलर है. इसके GTX+ और X-Line वेरिएंट में लेवल-1 ADAS तकनीक मिलती है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. Bose ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम इंटीरियर के साथ ADAS जोड़ने के बाद Sonet 15 लाख रुपये से कम कीमत में सबसे स्मार्ट SUVs की लिस्ट में शामिल हो गई है.

ये भी पढ़ें

Wagon R से लेकर Hyundai Exter: ये हैं 10 लाख रुपए से कम में टॉप माइलेज वाली कारें, देखें लिस्ट

Published at : 14 Nov 2025 01:56 PM (IST)
Tags :
Honda Amaze Tata Nexon INDIA ADAS Cars Mahindra XUV 3XO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
Live: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : LJP की बंपर जीत पर Shambhavi Chaudhary का पहला बयान । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : भगवामय हो गया बिहार का नक्शा ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: 'नेहरू जी की जयंती पर Rahul ने Congress को तोहफा दिया'- गौरव भाटिया
Bihar Election 2025 Result : Manoj Tiwari ने गाकर दी Maithili को बधाई । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
Live: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget