भारत में कारों की सेफ्टी टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है. कुछ समय पहले तक ADAS (Advanced Driver Assistance System) सिर्फ महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलता था, लेकिन अब यही फीचर 10–15 लाख रुपये की किफायती कारों में भी उपलब्ध है. इस बदलाव ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को बिल्कुल नई दिशा दी है. आइए भारत में मिलने वाली कुछ सस्ती ADAS वाली कारों के बारे में जानते हैं.

भारत की सबसे सस्ती ADAS वाली कार

Honda Amaze ने ADAS फीचर्स के साथ भारत में सबसे किफायती सेडान का दर्जा प्राप्त किया है. इसके टॉप वेरिएंट ZX में Honda Sensing ADAS तकनीक शामिल है, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाती है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Amaze का 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और CVT दोनों विकल्पों के साथ मिलता है, जो शहर और हाईवे पर स्मूथ ड्राइविंग देता है. 15 लाख रुपये से कम कीमत में ADAS के साथ ये कार सुरक्षा के मामले में बेहतरीन विकल्प है.

Tata Nexon

Tata Nexon पहले से ही अपनी 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग के लिए मशहूर है, लेकिन 2024 में इसमें लेवल-2 ADAS जुड़ने के बाद यह और भी एडवांस SUV बन गई है. Nexon के Fearless+ PS पेट्रोल DCT और Red Dark Edition वेरिएंट में ADAS उपलब्ध है. इसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 14 लाख रुपये से कम कीमत में सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसी एक्स्ट्रा फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे फीचर-रिच कारों में शामिल करती हैं.

Mahindra XUV 3XO

महिंद्रा की नई XUV 3XO लॉन्च के बाद से ही अपनी खूबियों के कारण चर्चा में है. यह महिंद्रा की पहली कॉम्पैक्ट SUV है जिसमें लेवल-2 ADAS दिया गया है. इसके AX5 L और AX7 L वेरिएंट में एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल हैं. XUV 3XO दो इंजन विकल्प-1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल के साथ आती है. 15 लाख रुपये से कम बजट में यह SUV मजबूत बिल्ड और एडवांस फीचर्स की वजह से एक बेहतर विकल्प बन जाती है.

Honda Elevate

Honda Elevate अपने सेगमेंट में एक मजबूत SUV के रूप में जानी जाती है. इसका ZX वेरिएंट 14.90 लाख रुपये में Honda Sensing ADAS तकनीक के साथ उपलब्ध है. इसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. Elevate का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे 15 लाख रुपये के अंदर ADAS के साथ एक प्रीमियम विकल्प बनाते हैं.

Kia Sonet