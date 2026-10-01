मुंबई में आज से महंगा हुआ Toll, इन गाड़ियों पर पड़ेगा असर

इन दिनों टोल के लेकर कई तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं और अब मुंबई टोल को लेकर एक खबर सामने आई है. दरअसल, अब मुंबई में दाखिल होने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए सफर करना 1 अक्टूबर से महंगा हो गया है. क्योंकि, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मुंबई के पांच मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर टोल की रेट में बढ़ोतरी कर दी है. जिसके चलते अब कमर्शियल वाहनों के लिए टोल चार्जेस में करीब 20 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है.

लेकिन प्राइवेट कारों, हल्के मोटर वाहनों, स्कूल बसों और राज्य परिवहन की बसों को पहले की तरह ही टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती रहेगी. जिससे आम कार चालकों को किसी तरह का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. टोल रेट में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर नासिक, पुणे और राज्य के अन्य हिस्सों से मुंबई में फल, सब्जियां और सामान लाने वाले ट्रांसपोर्टरों पर पड़ेगा.

इन एंट्री पॉइंट्स पर बढ़ा टोल रेट

आपको बता दें कि, MSRDC द्वारा लागू किया गया यह नया टोल रेट मुंबई में एंट्री करने वाले पांच प्रमुख नाकों पर प्रभावी हुआ है. इनमें वाशी, मुलुंड LBS मार्ग, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ऐरोली ब्रिज और दहिसर शामिल हैं.

इन सभी एंट्री गेट से रोजाना हजारों की संख्या में छोटे-बड़े कमर्शियल वाहन शहर में प्रवेश करते हैं. ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि टोल में हुई इस वृद्धि से उनकी परिचालन लागत बढ़ेगी जिससे आने वाले दिनों में माल भाड़ा और डेली उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं.

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: करोलबाग से Modify करवाई कार, अब आ रही दिक्कत, यहां कर सकते हैं शिकायत

कितना बढ़ा टोल टैक्स?

बता दें कि, नए टोल रेट लागू होने के बाद मिनी बसों और हल्के कमर्शियल वाहनों को अब एक चक्कर के 75 रुपये की जगह 90 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, भारी ट्रकों और बसों के लिए टोल दर को 150 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है.

वहीं, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भारी मोटर वाहनों की कैटेगरी में हुई है. क्योंकि, भारी वाहनों को पहले 190 रुपये देने पड़ते थे लेकिन अब 225 रुपये प्रति ट्रिप टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा. इस तरह कमर्शियल वाहनों के लिए टोल में 15 रुपये से लेकर 35 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी की गई है.

AI Generated Image

कार और बसों पर नहीं बढ़ा टोल

वहीं, इस टोल बढ़ोतरी के बीच आम नागरिकों और निजी वाहन मालिकों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें इस नए रेट से बाहर रखा गया है. अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार द्वारा निजी पैसेंजर कारों, लाइट मोटर व्हीकल्स, स्कूल बसों और राज्य परिवहन की बसों के लिए दी गई टोल छूट आगे भी जारी रहेगी.

इन सभी वाहनों को मुंबई में प्रवेश करते समय कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा. निजी वाहन चालक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पांचों नाकों से अपनी गाड़ियां ले जा सकेंगे.

क्यों की गई यह बढ़ोतरी?

बता दें कि, मुंबई के इन पांचों एंट्री पॉइंट्स का प्रबंधन और रखरखाव करने वाले कांट्रैक्टर का अनुबंध साल 2010 में शुरू हुआ था. अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल पैसेंजर कारों को टोल मुक्त करने के बाद ठेकेदार को दिए जाने वाले मुआवजे की भरपाई और बुनियादी ढांचे के रखरखाव खर्चों को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल वाहनों की दरों में संशोधन किया गया है. टोल दरों में अंतिम बार बदलाव अक्टूबर 2023 में किया गया था जिसके बाद नियमानुसार 3 साल के सर्किल में दरों को अपडेट किया गया है.

यह भी पढ़ें: SUV खरीदने वाले रुकें! Tata ला रही 4 नई धांसू गाड़ियां