नए अवतार में आ रही Honda City Hybrid 2026, दमदार माइलेज के साथ मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

हिंदी न्यूज़ऑटोनए अवतार में आ रही Honda City Hybrid 2026, दमदार माइलेज के साथ मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Honda City Hybrid 2026 नए अवतार में आने वाली है. नए अपडेट के साथ Honda City पहले से ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और फीचर से भरपूर नजर आएगी. आइए माइलेज और कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

होंडा अपनी पॉपुलर सेडान Honda City को साल 2026 में नए फेसलिफ्ट अपडेट के साथ पेश करने की तैयारी में है. यह फिफ्थ जेनरेशन Honda City का दूसरा बड़ा अपडेट होगा, जिसे पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था. नए अपडेट के साथ कार का लुक और ज्यादा स्टाइलिश होगा, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट में शानदार माइलेज और एडवांस फीचर्स पहले की तरह बरकरार रहेंगे. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Verna, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus से रहेगा.

Honda City 2026 का नया और फ्रेश डिजाइन

  • रिपोर्ट्स के अनुसार Honda City 2026 का डिजाइन कंपनी की ग्लोबल कारों से इंस्पायर्ड होगा. इसमें आपको Honda Civic जैसी झलक देखने को मिल सकती है. कार के फ्रंट में नया क्रोम ग्रिल, शार्प LED हेडलैंप और डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी. बंपर को भी ज्यादा स्पोर्टी बनाया जाएगा. साइड प्रोफाइल में नए 16-इंच अलॉय व्हील्स और साफ लाइन्स इसे प्रीमियम लुक देंगे. इंटीरियर में बेहतर क्वालिटी के मटीरियल, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और लेदर सीट्स मिलने की उम्मीद है.

फीचर्स होंगे और भी एडवांस

  • नई Honda City 2026 में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट मिलेगा. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पुश बटन स्टार्ट, सनरूफ और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. ये कार टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे होगी.

सेफ्टी में नहीं होगा कोई समझौता

  • Honda City हमेशा से सेफ्टी के लिए जानी जाती है. 2026 मॉडल में भी Honda Sensing टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम और रोड सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे. इसके अलावा 6 एयरबैग, ABS, स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स भी मिलेंगे. Honda City 2026 में पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों ऑप्शन मिलेंगे. हाइब्रिड वेरिएंट करीब 27 kmpl तक का माइलेज दे सकता है, जो इसे सेगमेंट की सबसे किफायती कारों में शामिल करता है.

Published at : 18 Dec 2025 02:29 PM (IST)
