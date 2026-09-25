होंडा सीबी 500 Vs रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, कीमत और फीचर्स में कितना अंतर?

होंडा ने भारतीय बाजार में अपनी नई सीबी500 बाइक लॉन्च की है. इसका स्टार्टिंग प्राइस 2.75 लाख रुपये रखा गया है. यह बाइक अपने रेट्रो लुक के साथ कई मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. वहीं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 पहले से इस सेगमेंट में मौजूद है. दोनों बाइक्स की कीमत, इंजन और पावर में काफी अंतर है.

सीबी500 और इंटरसेप्टर 650 की प्राइस कितनी है?

होंडा सीबी500 की स्टार्टिंग प्राइस 2.75 लाख रुपये है. यह प्राइस एक्स-शोरूम बेंगलुरु के हिसाब से है. इसके तीन वेरिएंट्स मिलते हैं. इनमें एलॉय, स्पोक और स्पोक विद स्ट्राइप शामिल हैं. इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस 3,01,900 रुपये तक जाती है. अलग-अलग वेरिएंट्स में व्हील्स, कलर्स और ग्राफिक्स का अंतर मिलता है. वहीं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की स्टार्टिंग प्राइस करीब 3.38 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से प्राइस बढ़ती है. इस तरह स्टार्टिंग प्राइस में ही दोनों बाइक्स के बीच अच्छा अंतर देखने को मिलता है.

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इंजन और पावर में क्या अंतर है?

होंडा सीबी500 में 501सीसी का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है. यह एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन है. इसका इंजन करीब 28 एचपी की पावर और 43.3 एनएम का टॉर्क देता है. आसान भाषा में कहें तो यह बाइक डेली यूज और हाईवे राइडिंग के लिए बनाई गई है. रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 में इससे बड़ा 648सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है. इसका इंजन करीब 47.4 बीएचपी की पावर और 52.3 एनएम का टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स भी मिलता है. इसलिए इंजन पावर के मामले में दोनों बाइक्स का सेटअप काफी अलग है.

फीचर्स और माइलेज में क्या मिलेगा?

होंडा सीबी500 में रेट्रो लुक के साथ कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और स्लिपर क्लच मिलता है. इसके अलावा होंडा रोडसिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी दी गई है. इससे नेविगेशन, कॉल अलर्ट और एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं. रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 में ट्विन-पॉड एनालॉग मीटर के साथ एलसीडी डिस्प्ले दिया जाता है. इसमें ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी मिलता है. दोनों बाइक्स में ड्यूल-चैनल एबीएस दिया गया है.

माइलेज की बात करें तो होंडा सीबी500 का क्लेम्ड माइलेज करीब 28 केएमपीएल बताया जाता है, जबकि इंटरसेप्टर 650 करीब 25 केएमपीएल का माइलेज देती है. हालांकि एक्चुअल माइलेज ट्रैफिक, रोड और राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. इस तरह होंडा सीबी500 में कम प्राइस के साथ 500सीसी इंजन और मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. वहीं इंटरसेप्टर 650 में बड़ा इंजन और ज्यादा पावर मिलती है. दोनों बाइक्स का डिजाइन रेट्रो स्टाइल में है, लेकिन उनके इंजन और राइडिंग एक्सपीरियंस में अंतर है.

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