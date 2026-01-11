Honda Activa या TVS Jupiter, कौन-सा स्कूटर खरीदना रहेगा बेहतर? खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स

भारतीय बाजार में टू-व्हीलर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर को खूब पसंद किया जाता है. इन दोनों टू-व्हीलर की ही मार्केट में खूब डिमांड है. एक्टिवा और जुपिटर एक ही प्राइस-रेंज में आते हैं. इन दोनों स्कूटर की शुरुआती कीमत 75 हजार रुपये से भी कम है. आइए इन दोनों टू-व्हीलर की पावर और माइलेज के बारे में जानते हैं.

Honda Activa

होंडा एक्टिवा छह कलर वेरिएंट्स में इंडियन मार्केट में मौजूद है. होंडा का ये स्कूटर स्टैंडर्ड, DLX और स्मार्ट तीन वेरिएंट में मार्केट में शामिल है. इस स्कूटर के स्टैंडर्ड मॉडल में हैलोजन हेडलैम्प और DLX और स्मार्ट मॉडल में LED हेडलैम्प लगी हैं. इस टू-व्हीलर के केवल स्मार्ट वेरिएंट में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन का फीचर दिया गया है.

होंडा एक्टिवा के स्टैंडर्ड मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 74,619 रुपये, DLX मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 84,272 रुपये और स्मार्ट मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 87,944 रुपये है. इस स्कूटर में 4-स्ट्रोक, SI इंजन लगा है. होंडा एक्टिवा 60 kmpl की माइलेज देने का दावा करता है.

TVS Jupiter

टीवीएस जुपिटर के चार वेरिएंट भारतीय बाजार में शामिल हैं- स्पेशल एडिशन, स्मार्ट Xonnect डिस्क, स्मार्ट Xonnect ड्रम और ड्रम अलॉय. ये स्कूटर सात कलर ऑप्शन में आता है. टीवीएस जुपिटर की एक्स-शोरूम कीमत 72,400 रुपये से शुरू है. टीवीएस के इस स्कूटर में सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजन लगा है, जिससे 6,500 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 5,000 rpm पर 9.2 Nm का टॉर्क मिलता है. टीवीएस जुपिटर एक लीटर पेट्रोल में 53 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करता है.

टीवीएस के इस स्कूटर में दो हेलमेट रखने जितना स्पेस मिलता है. इस स्कूटर के स्टाइल की बात करें तो इसमें टेल लाइट बार दिया गया है. इस टू-व्हीलर में सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. कुछ लोग स्कूटर स्टार्ट करने से पहले साइट स्टैंड हटाना भूल जाते हैं. इसके लिए इस स्कूटर में साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है.

