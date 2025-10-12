भारत में 125cc स्कूटर सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इस सेगमेंट में दो बड़े नाम- Honda Activa 125 और Hero Destini 125 आमने-सामने हैं. दोनों ही स्कूटर अपने ब्रांड की पहचान, बेहतर इंजन और फीचर्स के लिए मशहूर हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप नया 125cc स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, तो कौन-सा मॉडल आपके लिए बेहतर रहेगा? आइए विस्तार से जानते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा दमदार?

Honda Activa 125 में कंपनी ने 124cc का फोर-स्ट्रोक एयर-कूल्ड इंजन दिया है, जो 6.11 kW पावर और 10.4 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन अपनी स्मूथनेस और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. वहीं Hero Destini 125 में थोड़ा बड़ा 124.6cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. ये इंजन 9 bhp पावर और 10.4 Nm टॉर्क देता है. इसमें फ्यूल इंजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे माइलेज और थ्रॉटल रिस्पॉन्स दोनों बेहतर मिलते हैं.





Destini में CVT गियरबॉक्स और ड्राई सेंट्रीफ्यूगल क्लच दिया गया है, जो स्कूटर को स्मूथ एक्सेलरेशन देता है. वहीं Activa अपने साइलेंट स्टार्ट और बेहतर इंजन के लिए मशहूर है. अगर बात पावर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की करें तो Hero Destini 125 थोड़ा आगे नजर आता है, जबकि Activa 125 अपने कंफर्ट और स्मूथ ड्राइविंग के लिए बेस्ट है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Honda Activa 125 को कंपनी ने स्मार्ट फीचर्स से लैस किया है. इसमें H-Smart Key, Engine Start/Stop Switch, Silent Start System, LED लाइट्स, Digital Speedometer के साथ रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज, और Distance To Empty (DTE) जैसी जानकारी दिखाने वाला डिस्प्ले मिलता है. इसके अलावा Multi-function Switch, Open Glove Box, और 5 कलर ऑप्शन इसे प्रीमियम लुक देते हैं.





दूसरी तरफ Hero Destini 125 ने इस बार फीचर्स के मामले में बड़ा अपग्रेड किया है. नए फेसलिफ्ट मॉडल में अब LED DRL और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, Bluetooth कनेक्टिविटी, Turn-by-turn नेविगेशन, Digital Speedometer, और Auto Cancel Indicators जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ USB चार्जिंग पोर्ट, लंबी सीट, सीट बैकरेस्ट, और 19 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. Destini में i3S (Idle Stop-Start) तकनीक दी गई है, जो ट्रैफिक में फ्यूल बचाने में मदद करती है. साथ ही इसमें 190mm फ्रंट डिस्क ब्रेक, साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ, और कॉपर क्रोम डिजाइन इंसर्ट्स भी शामिल हैं. कुल मिलाकर, अगर फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो Hero Destini 125 Activa से ज्यादा मॉडर्न और कनेक्टेड स्कूटर है.

कौन है बजट फ्रेंडली स्कूटर?

Honda Activa 125 की कीमत 88,339 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 91,983 (एक्स-शोरूम) तक जाती है. वहीं Hero Destini 125 की शुरुआती कीमत 75,838 (एक्स-शोरूम) है और टॉप वेरिएंट 84,919 (एक्स-शोरूम) तक उपलब्ध है. कीमत के मामले में Hero Destini 125, Honda Activa 125 से करीब 6,000 से 10,000 तक सस्ती है. यानी अगर आप बजट में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Hero Destini एक अच्छा विकल्प है, जबकि Honda Activa 125 थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आती है.