हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो75 हजार वाले इस स्कूटर की खूब हो रही सेल, Jupiter-Access को देता है टक्कर, जानें राइवल्स

75 हजार वाले इस स्कूटर की खूब हो रही सेल, Jupiter-Access को देता है टक्कर, जानें राइवल्स

Honda Activa Sales Report: होंडा एक्टिवा ने पिछले साल की तुलना में 27 फीसदी ग्रोथ दर्ज की है. आइए जानते हैं कि पिछले महीने इस स्कूटर को कितने ग्राहकों ने खरीदा है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मार्केट में मौजूद पॉपुलर स्कूटर Honda Activa ने एक बार फिर बिक्री के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है. पिछले महीने यानी नवंबर 2025 में Honda Activa को कुल 2.62 लाख नए ग्राहकों ने खरीदा है, जबकि नवंबर 2024 में इसकी बिक्री 2.06 लाख यूनिट थी. ऐसे में Activa ने 27 फीसदी सालाना ग्रोथ दर्ज की है. इसके साथ ही होंडा एक्टिवा ने TVS Jupiter और Suzuki Access को भी बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है. आइए इस स्कूटर की कीमत और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

Honda Activa 110 को Activa 6G के नाम से भी जाना जाता है, यह स्कूटर दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसमें 109.51cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो 7.8 bhp की पावर और 9.05 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. Honda Activa 110 के फीचर्स ऐसे हैं, जो इसे बाकी स्कूटर्स से अलग बनाती हैं. इसके नए मॉडल में नया TFT डिजिटल कंसोल मिलता है, जो स्पीड, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर और नेविगेशन को आसान बनाता है. 

Honda Activa की कीमत

Honda Activa 110 की एक्स-शोरूम कीमत 75 हजार 182 रुपये से शुरू होकर 88 हजार 507 रुपये तक जाती है. यह स्कूटर स्टैंडर्ड डीलक्स और H-Smart जैसे ऑप्शन्स में उपलब्ध है, यह स्कूटर अलग-अलग फीचर्स के साथ आते हैं.

Honda Activa में 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और स्कूटर का क्लेम्ड माइलेज 60 किलोमीटर प्रति लीटर के करीब है. फीचर्स की बात करें तो Activa 110 में 4.2 इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट करता है. इसके अलावा, इसमें USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और Honda RoadSync ऐप के जरिए कॉलSMS अलर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं. 

भारतीय बाजार में Honda Activa मुख्यतौर पर TVS Jupiter, Suzuki Access 125, और हाल ही में लॉन्च हुए इलेक्ट्रिक विकल्प जैसे Activa Electric और Suzuki Access Electric को टक्कर देता है. 

यह भी पढ़ें:-

Top Selling Hatchback: नवंबर 2025 में Swift बनी नंबर-1, जानें Hyundai और Tata का हाल 

Published at : 24 Dec 2025 09:57 AM (IST)
Tags :
Honda 2 Wheelers Honda Activa Honda Activa Sales Report Honda Activa 110
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
विश्व
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
स्पोर्ट्स
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
Advertisement

वीडियोज

ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Unnao Rape Case: Delhi Police ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को जबरन धरना स्थल से उठाया | UP News
ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
विश्व
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
स्पोर्ट्स
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने छोड़ दी 'दृश्यम 3'? वजह का भी हो गया खुलासा!
'धुरंधर' की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने छोड़ दी 'दृश्यम 3'? वजह का भी हो गया खुलासा!
नौकरी
विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
जनरल नॉलेज
First Wine Of World: इस देश में बनी थी सबसे पहले वाइन, 8000 से भी ज्यादा पुराना है इतिहास
इस देश में बनी थी सबसे पहले वाइन, 8000 से भी ज्यादा पुराना है इतिहास
हेल्थ
क्या आप भी हर वक्त रहते हैं बिजी, जानें यह आदत आपकी सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान?
क्या आप भी हर वक्त रहते हैं बिजी, जानें यह आदत आपकी सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget