भारतीय मार्केट में मौजूद पॉपुलर स्कूटर Honda Activa ने एक बार फिर बिक्री के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है. पिछले महीने यानी नवंबर 2025 में Honda Activa को कुल 2.62 लाख नए ग्राहकों ने खरीदा है, जबकि नवंबर 2024 में इसकी बिक्री 2.06 लाख यूनिट थी. ऐसे में Activa ने 27 फीसदी सालाना ग्रोथ दर्ज की है. इसके साथ ही होंडा एक्टिवा ने TVS Jupiter और Suzuki Access को भी बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है. आइए इस स्कूटर की कीमत और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

Honda Activa 110 को Activa 6G के नाम से भी जाना जाता है, यह स्कूटर दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसमें 109.51cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो 7.8 bhp की पावर और 9.05 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. Honda Activa 110 के फीचर्स ऐसे हैं, जो इसे बाकी स्कूटर्स से अलग बनाती हैं. इसके नए मॉडल में नया TFT डिजिटल कंसोल मिलता है, जो स्पीड, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर और नेविगेशन को आसान बनाता है.

Honda Activa की कीमत

Honda Activa 110 की एक्स-शोरूम कीमत 75 हजार 182 रुपये से शुरू होकर 88 हजार 507 रुपये तक जाती है. यह स्कूटर स्टैंडर्ड डीलक्स और H-Smart जैसे ऑप्शन्स में उपलब्ध है, यह स्कूटर अलग-अलग फीचर्स के साथ आते हैं.

Honda Activa में 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और स्कूटर का क्लेम्ड माइलेज 60 किलोमीटर प्रति लीटर के करीब है. फीचर्स की बात करें तो Activa 110 में 4.2 इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट करता है. इसके अलावा, इसमें USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और Honda RoadSync ऐप के जरिए कॉल व SMS अलर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं.

भारतीय बाजार में Honda Activa मुख्यतौर पर TVS Jupiter, Suzuki Access 125, और हाल ही में लॉन्च हुए इलेक्ट्रिक विकल्प जैसे Activa Electric और Suzuki Access Electric को टक्कर देता है.

