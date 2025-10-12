हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोइस राज्य की पुलिस ने खरीदी Tata Curvv EV, अब इलेक्ट्रिक SUV से होगी पेट्रोलिंग, जानें फीचर्स

इस राज्य की पुलिस ने खरीदी Tata Curvv EV, अब इलेक्ट्रिक SUV से होगी पेट्रोलिंग, जानें फीचर्स

पुलिस ने पहली बार अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक SUV Tata Curvv EV शामिल की है. ये कार पूरी तरह से चार्ज होने पर लगभग 502 किलोमीटर की रेंज देती है. आइए इसके फीचर्स विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 02:48 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने वाहन बेड़े में Tata Curvv EV को शामिल किया है. हाल ही में HP पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर नई गाड़ियों की तस्वीरें शेयर की गई, जिनमें सफेद रंग की Tata Curvv EV दिखाई दी. आमतौर पर पुलिस विबाग में Mahindra Bolero, Scorpio जैसी डीजल गाड़ियों की इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इस बार पहली बार किसी इलेक्ट्रिक SUV को पुलिस फ्लीट में जगह मिली है. आइए इस कार की खासियत जानते हैं.

पुलिस के लिए किए गए खास बदलाव

  • Tata Curvv EV को पुलिस की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है. इस इलेक्ट्रिक SUV को सफेद रंग में तैयार किया गया है, जिस पर बड़े अक्षरों में POLICE लिखा गया है. इसके साथ ही Road Safety Enforcement और Dial 112 जैसे स्टिकर भी लगाए गये हैं. इस गाड़ी की छत पर LED स्ट्रोब लाइट्स और सायरन सिस्टम लगाया गया है. अंदर के हिस्से में भी खास बदलाव किए गए हैं-जैसे हथियार रखने की सुरक्षित जगह, कंप्यूटर सिस्टम, और वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप. इन फीचर्स के जरिए पुलिसकर्मी गश्त के दौरान तुरंत कार्रवाई और बेहतर कॉर्डिनेशन कर सकते हैं.

Tata Curvv EV की फीचर्स

  • Tata Curvv EV कंपनी की नई जनरेशन इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 55 kWh की बड़ी बैटरी पैक दी गई है, जो लगभग 502 किलोमीटर की रेंज देती है. ये SUV 165 bhp की पावर और 215 Nm का टॉर्क पैदा करने वाले सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है, जो फ्रंट व्हील्स को पावर देता है. इसके मॉडर्न डिजाइन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम इसे पुलिस गाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाते हैं. इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक होने की वजह से यह न सिर्फ silent है, बल्कि बेहद किफायती भी है.

पर्यावरण और भविष्य की दिशा में बड़ा कदम

  • हिमाचल प्रदेश पुलिस का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल है. पहाड़ी इलाकों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण बड़ी समस्या होती है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगा. इसके अलावा, EV का उपयोग लंबी अवधि में फ्यूल खर्च को काफी हद तक कम करेगा. 

Published at : 12 Oct 2025 02:47 PM (IST)
