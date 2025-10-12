इस राज्य की पुलिस ने खरीदी Tata Curvv EV, अब इलेक्ट्रिक SUV से होगी पेट्रोलिंग, जानें फीचर्स

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने वाहन बेड़े में Tata Curvv EV को शामिल किया है. हाल ही में HP पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर नई गाड़ियों की तस्वीरें शेयर की गई, जिनमें सफेद रंग की Tata Curvv EV दिखाई दी. आमतौर पर पुलिस विबाग में Mahindra Bolero, Scorpio जैसी डीजल गाड़ियों की इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इस बार पहली बार किसी इलेक्ट्रिक SUV को पुलिस फ्लीट में जगह मिली है. आइए इस कार की खासियत जानते हैं.