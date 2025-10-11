एक्सप्लोरर
Tractor Sales Record: जीएसटी कटौती का बड़ा असर, सितंबर में ट्रैक्टरों की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड
जीएसटी में कटौती और त्योहारों की बढ़ती मांग से सितंबर 2025 में ट्रैक्टरों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है. महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स और सोनालिका ने ऐतिहासिक सेल दर्ज की, सालभर की ग्रोथ 20% बढ़ी. आइए विस्तार से जानते हैं.
भारत के कृषि क्षेत्र के लिए सितंबर 2025 ऐतिहासिक महीना रहा. Tractor and Mechanization Association (TMA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में 1.46 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बिके, जो अक्टूबर 2024 के 1,44,675 यूनिट्स के पिछले रिकॉर्ड से भी ज्यादा है. इस बड़ी बढ़त के पीछे मुख्य कारण जीएसटी में कमी और फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग है. आइए विस्तार से जानते हैं.
ट्रैक्टरों पर जीएसटी में कटौती से किसानों को राहत
- भारत सरकार ने 22 सितंबर 2025 से ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाने की घोषणा की. अब ट्रैक्टर पर जीएसटी दर 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दी गई है. वहीं 1,800 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाले रोड ट्रैक्टरों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है. इस फैसले के बाद ट्रैक्टरों की कीमतों में कमी आई, जिससे किसानों के लिए खरीद में आसानी हुई.
साल 2025 में ट्रैक्टर बिक्री में 20% की बढ़ोतरी
- सितंबर 2025 की जबरदस्त बिक्री ने पूरे साल के आंकड़ों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. जनवरी से सितंबर 2025 के बीच कुल 7.61 लाख ट्रैक्टर बिके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है. माना जा रहा है कि दिवाली सीजन में ट्रैक्टर की डिमांड और बढ़ेगी. अगर यह रफ्तार बनी रही तो भारत का ट्रैक्टर बाजार 10 लाख यूनिट्स की वार्षिक बिक्री को पार कर सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा. बता दें कि इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रहा, जिससे कृषि क्षेत्र को बड़ा सहारा मिला. सितंबर के मध्य तक देश में औसत वर्षा 108% रही. इस कारण फसलों की पैदावार में सुधार हुआ.
कंपनियों की तैयारी और बाजार की रणनीति
- देश की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra (M&M) ने बढ़ती मांग को देखते हुए अपने डीलर नेटवर्क पर सप्लाई 50% तक बढ़ा दी. कंपनी के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस हेड विजय नाकरा ने बताया कि जीएसटी दर में कमी और नवरात्रि के दौरान बढ़ती मांग से बिक्री में तेज उछाल आया है. अच्छी बारिश और खरीफ सीजन के सकारात्मक माहौल ने इस मांग को और मजबूत किया है.
Escorts और Sonalika Tractors का शानदार प्रदर्शन
- Escorts Kubota ने सितंबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की. कंपनी की बिक्री 49% बढ़कर 17,800 यूनिट्स तक पहुंच गई. वहीं Sonalika Tractors ने 27,800 यूनिट्स बेचकर लगभग दोगुनी Growth हासिल की. यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारत का ट्रैक्टर बाजार न केवल रिकवरी कर रहा है बल्कि नए शिखर की ओर बढ़ रहा है.
ICRA की रिपोर्ट
- रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% करने से ग्रामीण बाजार में डिमांड और बढ़ेगी, खासकर फेस्टिव सीजन के दौरान. रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए TREM V Emission Standards से पहले ग्राहक अग्रिम खरीदारी कर सकते हैं. इससे आने वाले महीनों में ट्रैक्टर बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है.
