TVS और Bajaj को टक्कर देने आई नई Hero Xtreme 125R, जानिए कीमत और फीचर्स

भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने भारतीय बाजार में अपनी नई Hero Xtreme 125R का अपडेटेड वेरिएंट लॉन्च किया है. यह बाइक अब पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी, एडवांस और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो गई है. कंपनी ने इसे खासतौर पर TVS Raider और Bajaj Pulsar 125 जैसी पॉपुलर बाइक्स को चुनौती देने के लिए तैयार किया है. नई एक्सट्रीम की कीमत 1.04 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

स्पोर्टी डिजाइन और नए कलर ऑप्शंस

नई Hero Xtreme 125R का डिजाइन पहले से ज्यादा डायनेमिक है. इसका शार्प टैंक डिजाइन, LED हेडलैंप सेटअप और स्लीक टेललाइट्स इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं. बाइक अब तीन नए कलर स्कीम्स — ब्लैक पर्ल रेड, ब्लैक मैटशॉ ग्रे और ब्लैक लीफ ग्रीन में उपलब्ध है. इसका लुक अब युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Hero Xtreme 125R में 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 11.5hp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जो शहर और हाईवे दोनों राइड्स में स्मूद परफॉर्मेंस देता है. बाइक 0 से 60 km/h की रफ्तार सिर्फ 6 सेकंड में पकड़ लेती है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे तेज बाइक्स में गिनी जाती है. हीरो ने इसे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों का परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए ट्यून किया है.

राइड-बाय-वायर और डुअल चैनल ABS

दरअसल, इस वेरिएंट की सबसे खास बात है कि इसमें अब राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम दिया गया है, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बेहद स्मूद बनाता है. बाइक में तीन राइडिंग मोड्स-Power, Road और Eco मिलते हैं, जो जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस और माइलेज एडजस्ट करते हैं. इसके अलावा, यह अपने सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं.

कीमत और मुकाबला

Hero Xtreme 125R की कीमत 1.04 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह TVS Raider के टॉप मॉडल से करीब 9,000 महंगी है, लेकिन फीचर्स और सेफ्टी के मामले में इसे कहीं आगे रखती है. इसका सीधा मुकाबला TVS Raider 125, Bajaj Pulsar 125, और Honda CB125 Hornet से है. हालांकि, नए फीचर्स जैसे डुअल चैनल ABS, राइडिंग मोड्स और राइड-बाय-वायर सिस्टम इसे एक हाईटेक और प्रीमियम बाइक बना देते हैं. नई Hero Xtreme 125R अब सिर्फ एक कम्यूटर बाइक नहीं रही-ये एक स्पोर्टी, सेफ और टेक्नोलॉजी से लैस बाइक बनकर TVS और Bajaj के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है.

