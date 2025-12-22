हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में 700 KM चलेगी 125cc Splendor! जानें किन Bikes को देती है टक्कर

फुल टैंक में 700 KM चलेगी 125cc Splendor! जानें किन Bikes को देती है टक्कर

Hero Super Splendor XTEC 125cc बाइक दमदार माइलेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आती है. आइए इसके कीमत, फीचर्स और राइवल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Dec 2025 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

Hero Super Splendor XTEC उन लोगों के लिए बनाई गई है जो डेली यूज के लिए एक किफायती और मॉडर्न फीचर्स वाली बाइक चाहते हैं. 125cc सेगमेंट में यह बाइक माइलेज, पावर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बेहतर बैलेंस देती है. 2025 मॉडल में इसे BS6 Phase 2B इंजन के साथ अपडेट किया गया है, जिससे ये पहले से ज्यादा साफ, स्मार्ट और फ्यूल एफिशिएंट बन गई है. आइए इसके राइवल्स पर नजर डालते हैं.

Hero Super Splendor XTEC की कीमत और वैल्यू

  • Hero Super Splendor XTEC की एक्स-शोरूम कीमत नोएडा में ड्रम वेरिएंट के लिए करीब 78,618 और डिस्क वेरिएंट के लिए 82,305 रखी गई है. इस कीमत पर यह बाइक Honda Shine और Bajaj Platina जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देती है. फीचर्स और माइलेज को देखते हुए इसे वैल्यू फॉर मनी कहना गलत नहीं होगा.

इंजन और परफॉर्मेंस का अनुभव

  • इस बाइक में 124.7cc का एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 10.7 PS की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क देता है. 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह बाइक शहर के ट्रैफिक में चलाने में आसान लगती है. फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और Hero की i3S स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम की वजह से बाइक कम ईंधन खर्च करती है और ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन अपने आप बंद हो जाता है.

माइलेज और लंबी रेंज

  • Hero Super Splendor XTEC का ARAI माइलेज 68 kmpl बताया गया है. असली रोड कंडीशन में यह बाइक करीब 60 से 65 kmpl का माइलेज दे सकती है. इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे फुल टैंक में यह लगभग 700 किलोमीटर तक चल सकती है. डेली ऑफिस या गांव-शहर के लंबे सफर के लिए यह बड़ी खासियत है.

स्मार्ट फीचर्स और सेफ्टी

  • इस बाइक में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है. इससे कॉल और SMS अलर्ट, रियल टाइम माइलेज और कई जरूरी Information मिलती है. USB चार्जिंग पोर्ट, LED हेडलैंप और DRL इसे और उपयोगी बनाते हैं. सेफ्टी के लिए साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ और IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर?

  • Hero Super Splendor XTEC का मुकाबला Honda Shine, TVS Raider 125 और Bajaj Pulsar 125 से होता है. फीचर्स और माइलेज के मामले में यह इन सभी को सीधी चुनौती देती है.

6 एयरबैग और सनरूफ के साथ नए अवतार में आ रही Tata की ये SUV, जानें कितनी होगी कीमत 

Published at : 22 Dec 2025 08:25 PM (IST)
Tags :
Hero Super Splendor XTEC 125cc Mileage Bike Splendor XTEC Bluetooth Best Commuter Bike 2025
