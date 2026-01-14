हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHero Splendor Plus या TVS Star City, आम आदमी के लिए कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर?

Hero Splendor Plus या TVS Star City, आम आदमी के लिए कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर?

Hero Splendor vs TVS Star City: अगर आप इन दोनों बाइक्स में किसी एक को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर रहेगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में अब बाइक्स और स्कूटर खरीदना पहले से सस्ता हो गया है. इसके पीछे वजह जीएसटी कटौती है. Hero Splendor Plus की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 73,903 रुपये है. वहीं, TVS Star City Plus की एक्स-शोरूम कीमत 72 हजार 500 रुपये के करीब है. आइए इन बाइक्स के इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कितना है Hero Splendor का माइलेज?

हीरो स्प्लेंडर प्लस सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक में से एक है. इस मोटरसाइकिल में एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, OHC इंजन लगा है. स्प्लेंडर प्लस में लगे इंजन से 8,000 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. ये मोटरसाइकिल प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है.

Hero Splendor Plus एक लीटर पेट्रोल में करीब 70-73 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इस बाइक का फ्यूल टैंक 9.8 लीटर की कैपेसिटी का है, जिससे एक बार टंकी फुल कराने पर इसे करीब 700 किलोमीटर तक आसानी से चलाया जा सकता है. इस बाइक को कम कीमत में बेहतर माइलेज देने के वजह से काफी पसंद किया जाता है.

कितना है TVS Star City Plus का माइलेज?

टीवीएस की बाइक अच्छे माइलेज की वजह से अक्सर पसंद की जाती हैं. टीवीएस स्टार सिटी प्लस बाइक बीएस-6 इंजन से लैस हैं. इसमें 109 CC का इंजन और 4-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन है. माइलेज की बात करें, तो यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है.

बाइक का इंजन 7,350 आरपीएम पर 8.08 bhp की मैक्सिमम पावर और 4,500 आरपीएम पर 8.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसका इंजन 4-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है. इसमें 17 इंच का व्हील दिया गया है, जो ट्यूबलेस टायर्स के साथ आता है. इस तरह आप दोनों की कीमत फीचर्स औऱ माइलेज के बारे में जानकर किसी एक बाइक को चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Maruti Fronx बनी नंबर-1, Tata और Hyundai भी Top-5 में शामिल

oe 

Published at : 14 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Hero Splendor Plus TVS Star City Hero Splendor Vs TVS Star City Hero Splendor Plus Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: India का Healthcare Crossroads ,1.9% GDP से 2.5% तक का सफ़र | Paisa Live
Lalit Prabhakar, Anant V Joshi और Harsh Mayar ने बताया क्यों देखनी चाहिए फिल्म One Two Cha Cha Chaa
DA 58% पर अटका, लेकिन 8th CPC दे सकता है Biggest Pay Jump| Paisa Live
आधुनिक Indian Army की ताकत देख कांप उठेगा चीन-पाकिस्तान ! | Indian Army | Breaking
Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
इंडिया
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
यूटिलिटी
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget