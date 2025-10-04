हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोटॉप 5 टू-व्हीलर कंपनियों की लिस्ट में Hero Splendor का दबदबा बरकरार! जानें TVS, Bajaj और Royal Enfield का हाल

टॉप 5 टू-व्हीलर कंपनियों की लिस्ट में Hero Splendor का दबदबा बरकरार! जानें TVS, Bajaj और Royal Enfield का हाल

सितंबर 2025 टू-व्हीलर मार्केट के लिए बेहद शानदार रहा, Hero Splendor ने फिर दबदबा दिखाया है, Honda ने स्कूटर सेगमेंट में बढ़त बनाई वहीं, Bajaj ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बढ़ाई है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 04 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और सितंबर 2025 में इसमें बेहतरीन बढ़त देखने को मिली. GST 2.0 सुधारों और त्योहारी सीजन की शुरुआत के चलते कुल बिक्री में 10-15% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस बार खास बात यह रही कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है. टॉप ब्रांड्स -Hero MotoCorp, Honda, TVS, Bajaj और Royal Enfield ने शानदार प्रदर्शन किया. वहीं Royal Enfield ने पहली बार Suzuki को पछाड़ते हुए टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है.

Splendor का दबदबा बरकरार

  • भारतीय बाजार में लगातार 24 साल से नंबर वन रही Hero MotoCorp ने सितंबर 2025 में भी अपना जलवा कायम रखा है. कंपनी ने इस महीने कुल 6,47,582 यूनिट्स की घरेलू बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 5% की ग्रोथ दिखाती है. एक्सपोर्ट को मिलाकर कुल बिक्री 6,87,220 यूनिट्स तक पहुंची. इस सफलता का सबसे बड़ा कारण रही Hero Splendor Plus, जिसकी 2.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकीं. इसमें 97.2cc का इंजन है, जो 80–85 kmpl का माइलेज देता है. 73,764 की शुरुआती कीमत के साथ यह बाइक कम मेंटेनेंस और मजबूत बॉडी के कारण ग्रामीण इलाकों और डेली राइडर्स की पहली पसंद बनी हुई है.

Honda Two-Wheelers

  • दूसरे स्थान पर रही Honda Two-Wheelers ने भी शानदार प्रदर्शन किया. कंपनी ने सितंबर 2025 में 5,05,693 यूनिट्स की घरेलू बिक्री की, जो 5.1% की ग्रोथ दर्शाती है. एक्सपोर्ट को मिलाकर कुल बिक्री 5,68,164 यूनिट्स तक पहुंची. Honda का फोकस मुख्य रूप से स्कूटर सेगमेंट पर रहा है, जो इसकी कुल बिक्री का लगभग 60% हिस्सा है. FY26 की पहली दो तिमाहियों में कंपनी ने 29.91 लाख यूनिट्स बेचकर अपनी मार्केट पोजीशन और मजबूत की है.

TVS Motor

  • तीसरे नंबर पर रही TVS Motor Company ने इस बार धमाकेदार प्रदर्शन किया. कंपनी की घरेलू बिक्री 4,13,279 यूनिट्स रही, जो 12% की Growth दिखाती है. FY26 की दूसरी तिमाही में TVS ने 15.07 लाख यूनिट्स बेचकर अब तक का अपना सबसे बेहतर क्वार्टर दर्ज किया. TVS का पोर्टफोलियो बेहद बैलेंस्ड है, कंपनी ने बाइक्स, स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तीनों कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया है. एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी ने 30% ग्रोथ दर्ज की, जिससे इसकी ग्लोबल मौजूदगी और मजबूत हुई.

Bajaj Auto 

  • चौथे स्थान पर रही Bajaj Auto ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपनी पकड़ बनाए रखी. कंपनी की घरेलू बिक्री 2,73,188 यूनिट्स रही, जबकि कुल बिक्री 5,10,504 यूनिट्स तक पहुंची. एक्सपोर्ट्स में कंपनी ने 12% की सालाना बढ़त हासिल की और कुल 1,57,665 यूनिट्स भेजीं.

Royal Enfield

  • पांचवें स्थान पर रही Royal Enfield ने सितंबर 2025 में नया इतिहास रच दिया. कंपनी की घरेलू बिक्री 1,13,573 यूनिट्स रही, जो 43% की शानदार ग्रोथ है. कुल बिक्री बढ़कर 1,24,328 यूनिट्स तक पहुंच गई .यह अब तक का Royal Enfield का सबसे बड़ा मंथली रिकॉर्ड है. GST कट और फेस्टिव सीजन की बढ़ती डिमांड ने Royal Enfield की बिक्री को जबरदस्त बूस्ट दिया है. कंपनी अब Suzuki को पछाड़ते हुए भारत की टॉप 5 टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल हो गई है, जो ब्रांड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

Published at : 04 Oct 2025 02:15 PM (IST)
