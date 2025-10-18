हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोइस दिवाली डिस्काउंट के बाद काफी सस्ती मिल रही Hero Splendor, जानिए मार्केट में किससे मुकाबला?

इस दिवाली डिस्काउंट के बाद काफी सस्ती मिल रही Hero Splendor, जानिए मार्केट में किससे मुकाबला?

Hero Splendor Plus: बाइक में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 10:08 AM (IST)
हीरो मोटोकॉर्प देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी है. वहीं कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल Hero Splendor है. हाल ही में हुए जीएसटी कट के बाद इस बाइक को खरीदना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. अगर आप इस दिवाली 100 सीसी क्षमता वाली बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है. 

इस फेस्टिव सीजन Hero Splendor खरीदने पर अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है. नई हीरो स्प्लेंडर की खरीद पर इस दिवाली 5,500 रुपये की छूट मिल रही है. Hero Splendor की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 73 हजार 764 रुपये है. हालांकि ये छूट Splendor Plus Xtec 2.0 पर है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 80 हजार 517 रुपये है. हालांकि, ये छूट Splendor Plus Xtec 2.0 पर है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 80 हजार 517 रुपये है. आप डिस्काउंट के बाद इसे और कम में खरीद पाएंगे. 

हीरो स्प्लेंडर प्लस का डिजाइन

Hero Splendor Plus का डिजाइन हमेशा से ही सिंपल और क्लासिक रहा है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. नए मॉडल में बेहतर ग्राफिक्स और डुअल-टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे – हेवी ग्रे विद ग्रीन, ब्लैक विद पर्पल और मैट शील्ड गोल्ड. कॉम्पैक्ट बॉडी और हल्के वजन की वजह से यह बाइक शहर और गांव दोनों जगह चलाने के लिए आसान बनती है.

इंजन और माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

बजट राइडर्स के लिए Hero HF Deluxe भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत GST कट के बाद 60 हजार 738 रुपये है और इस पर 5 हजार 805 रुपये तक की छूट का फायदा मिलने वाला है. वहीं, 125cc सेगमेंट में भरोसेमंद इंजन और आरामदायक परफॉर्मेंस के साथ Honda Shine 125 85,590 से शुरू होती है और इसमें ग्राहकों को 7,443 तक की बचत होगी. सबसे ज्यादा फायदा Honda SP 125 पर मिलेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 93 हजार 247 रुपये है और इस पर 8 हजार 447 रुपये तक की छूट दी जा रही है.

कम से कम कितनी EMI पर मिल जाएगी Hyundai Creta? जानिए डाउन पेमेंट और राइवल्स

Published at : 18 Oct 2025 10:08 AM (IST)
Hero Motocorp Hero Splendor Plus Hero Splendor Hero Splendor Discount
