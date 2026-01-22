हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'यह सरकार का फैसला...', बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले आसिफ नजरुल?

'यह सरकार का फैसला...', बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले आसिफ नजरुल?

आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम सभी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. भारत में हमारे खिलाड़ियों और टीम की सुरक्षा का मुद्दा अभी बना हुआ है. इसकी शुरुआत एक खिलाड़ी को टीम से निकाले जाने से हुई."

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश सरकार ने भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका एलान किया. उन्होंने कहा कि हम सभी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. भारत में हमारे खिलाड़ियों और टीम की सुरक्षा का मुद्दा अभी बना हुआ है. इसकी शुरुआत एक खिलाड़ी को टीम से निकाले जाने से हुई.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ नजरुल ने कहा, हम सभी विश्व कप खेलना चाहते हैं. भारत में हमारे खिलाड़ियों और दल की सुरक्षा का मुद्दा अभी भी बना हुआ है. इसकी शुरुआत एक खिलाड़ी को उनके टीम से निकाले जाने से हुई. आईसीसी चाहे जो कहे कि सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ी को उनके टूर्नामेंट से निकाल दिया गया है. वह देश विश्व कप की मेजबानी कर रहा है. तब से क्या बदला है? अगर मुस्तफिजुर रहमान को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, तो हम कैसे मान लें कि आईसीसी सुरक्षा देगी?

उन्होंने आगे कहा, खिलाड़ियों से मेरी जो भी बातचीत हुई, वह निजी बातचीत है. उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा. बैठक का उद्देश्य उनकी इच्छा जानना था. मैं अपने खिलाड़ियों को जोखिम में नहीं डालना चाहता हूं. यह हमारी सरकार का फैसला है. हम अपने खिलाड़ियों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं.

ICC ने भारत से बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया था मना 

बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया था. हालांकि, आईसीसी ने बुधवार को बीसीबी की यह मांग खारिज कर दी थी. आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में इस मांग को खारिज करते हुए बीसीबी को एक दिन की मोहलत दी गई थी. इसके बाद उनकी जगह किसी दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल करने की बात कही गई थी. अब बांग्लादेश ने खुद 2026 टी20 वर्ल्ड कप में न खेलने का फैसला लिया है तो उनकी जगह आईसीसी स्कॉटलैंड को विश्व कप में शामिल कर सकती है.

Published at : 22 Jan 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
BCB T20 World Cup 2026 T20 World Cup Asif Nazrul 2026 T20 World Cup BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस; जानें क्या है पूरा मामला
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

Border 2 Tribute Trailer ने Reveal कर दी Story, गलती पड़ेगी भारी? | Sunny Deol, Varun Dhawan, Ahan
Budget 2026 से क्या बदलेगा? Growth vs Fiscal Discipline पर सरकार का Master Plan | Paisa Live
BJP Money: भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा है? PM MODI | BJP | ABPLIVE
NEET छात्रा की मौत का गुनहगार कौन, Bihar Police पर परिवार ने लगाए संगीन आरोप
Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस; जानें क्या है पूरा मामला
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
JEE Main 2026 Cut-off: कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget