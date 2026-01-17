हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकम से कम कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Hero Splendor? जानिए EMI का पूरा हिसाब

कम से कम कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Hero Splendor? जानिए EMI का पूरा हिसाब

Hero Splendor on EMI: अगर आप हीरो स्प्लेंडर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये बाइक आपको कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? आइए डिटेल्स जानते है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 17 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल में हीरो स्प्लेंडर प्लस का नाम शामिल है. मार्केट में इस बाइक की डिमांड सालों से है. GST कटौती के बाद इस बाइक की कीमत में कटौती आई है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम कीमत 73,902 रुपये से शुरू होकर 76,437 रुपये तक जाती है. स्प्लेंडर प्लस के चार वेरिएंट भारतीय बाजार में शामिल हैं.

कैसे EMI पर खरीद सकते हैं Hero Splendor?

हीरो स्प्लेंडर प्लस को खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक बार में पूरा पेमेंट करें. इस बाइक को लोन पर खरीदकर हर महीने एक तय अमाउंट EMI के तौर पर जमा करके भी खरीदा जा सकता है. ये बाइक खरीदने के लिए आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए 9,000 रुपये होने चाहिए. इसके बाद आप 4 या 5 साल के लिए भी EMI बनवा सकते हैं.

हीरो स्प्लेंडर प्लस खरीदने के लिए अगर आप 2 साल के लिए लोन लेते हैं, तब आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए टोटल 86,688 रुपये चुकाने होंगे. इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज से 24 महीनों तक हर महीने 3,612 रुपये की EMI जमा करनी होगी. इससे आप दो साल के बाइक लोन पर ब्याज के 7,631 रुपये तक जमा करेंगे.

हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?

हीरो स्प्लेंडर प्लस के स्टैंडर्ड मॉडल को खरीदने के लिए आपको 79,057 रुपये का लोन लेना होगा. अगर आप 9 फीसदी की ब्याज पर तीन साल के लिए लोन लेते हैं, तब आपको 36 महीनों तक हर महीने 2,514 रुपये बैंक में जमा करने होंगे. इससे आप अगले तीन साल में 90,504 रुपये बैंक में जमा करेंगे, जिसमें 11,447 रुपये इंटरेस्ट के जाएंगे.

अगर आप हीरो की ये बाइक चार साल के लोन पर खरीदते हैं, तब लोन पर 9 फीसदी की ब्याज से आपको हर महीने करीब 2,000 रुपये की EMI भरनी होगी, लेकिन इससे आप 48 महीनों में इंटरेस्ट के 15,359 रुपये ज्यादा जमा करेंगे.

यह भी पढ़ें:-

अब बिना पेट्रोल और डीजल के चलेगी Tata Sierra, आ रहा नया मॉडल, जानिए खासियत

 

 

Published at : 17 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Hero Splendor Hero Splendor On EMI Hero Splendor Finance Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज का नाम लेकर ट्रंप ने फिर लिया भारत- PAK सीजफायर का क्रेडिट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा, बोले- 'सत्ता अब क्रिएटिव लोगों के हाथों में नहीं'
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा
Advertisement

वीडियोज

Atishi Video Case: Atishi के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा | AAP | Punkab Police | Vijendra Gupta
Namaste Bharat: ईरान से लौटे हिंदुस्तानी, बताया कैसे छाई थी दहशत | US Army | Deepa Bafila
BMC Election Result: BMC चुनाव हार पर राउत का शिंदे पर हमला, EVM पर फिर उठाए सवाल
Iran America War: ईरान से वापसी शुरू, लौटे भारतीयों ने बयां की जमीनी सच्चाई | ABP Report
Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज का नाम लेकर ट्रंप ने फिर लिया भारत- PAK सीजफायर का क्रेडिट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा, बोले- 'सत्ता अब क्रिएटिव लोगों के हाथों में नहीं'
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस
SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस
इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
यूटिलिटी
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget