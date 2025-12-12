Hero MotoCorp ने बिक्री के मामले में Honda, TVS और Bajaj को छोड़ा पीछे; देखें सेल्स रिपोर्ट

भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर बाजार माना जाता है और पिछले महीने भी यहां अच्छी-खासी बिक्री देखने को मिली. बड़ी बात ये रही कि Hero MotoCorp ने सभी ब्रांडों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचा. Honda, TVS और Bajaj की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी दिखी. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि फेस्टिव सीजन के बाद भी बाजार में ग्राहकों की मांग लगातार बढ़ रही है.

Hero MotoCorp बनी नंबर-1

हीरो मोटोकॉर्प को पिछले महीने नवंबर 2025 में कुल 8,86,002 नए ग्राहक मिले. ये संख्या नवंबर 2024 में बिकी 9,17,174 यूनिट्स के मुकाबले सालाना आधार पर लगभग 34.91% की बड़ी बढ़ोतरी दिखाती है. इससे हीरो का भारत में नंबर-1 टू-व्हीलर ब्रांड का खिताब और भी मजबूत हो गया. दूसरे स्थान पर Honda 2-Wheelers रही. होंडा ने पिछले महीने 6,06,284 यूनिट बेचीं और यह संख्या सालाना आधार पर 25% की Growth दिखाती है. कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है. तीसरे नंबर पर TVS Motor रही, जिसकी 4,45,617 यूनिट्स बिकीं. टीवीएस की सेल नवंबर 2024 के मुकाबले 16.10% बढ़ी है. TVS Apache और Jupiter जैसे मॉडल अब भी ग्राहकों के बीच खास पसंद बने हुए हैं.

Bajaj और Royal Enfield की बिक्री भी बढ़ी

बजाज ऑटो ने 2,58,585 नई यूनिट्स बेचीं और कंपनी की सेल सालाना आधार पर 11.62% बढ़ी. इसकी पॉपुलर बाइक Pulsar और CT सीरीज की वजह से यह बढ़त देखने को मिली. रॉयल एनफील्ड ने भी अपनी जगह टॉप-5 में बनाए रखी. कंपनी ने 1,15,253 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3.66% की हल्की बढ़त दिखाती है. टॉप-5 कंपनियों के अलावा अन्य ब्रांडों की बिक्री भी खास रही. Suzuki ने 1,04,638 यूनिट्स बेचीं, Yamaha ने 70,929 यूनिट, Ather ने 20,349, Ola ने 8,402, Greaves Electric ने 5,764, Classic Legends ने 5,756, Piaggio ने 3,348 और Bgauss ने 2,566 यूनिट्स बेचीं. कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले महीने भारत का टू-व्हीलर बाजार बहुत सक्रिय रहा और लगभग सभी कंपनियों ने बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की.

ये भी पढ़ें: Honda Shine vs Hero Glamour: गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? यहां जानें