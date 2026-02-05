अगर आप कम बजट में ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो रोजाना के इस्तेमाल में सस्ती पड़े, अच्छा माइलेज दे और मेंटेनेंस भी कम हो, तो Hero HF Deluxe और Honda Shine 100 दोनों ही शानदार विकल्प हैं. ये बाइक्स खासतौर पर डेली ऑफिस जाने वालों, स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं. दोनों ही 100cc सेगमेंट की भरोसेमंद कम्यूटर बाइक्स हैं,आइए जानते हैं कि माइलेज और फीचर्स के मामले में कौन-सी बाइक है ज्यादा दमदार है.

कीमत में अंतर

Hero HF Deluxe की एक्स-शोरूम कीमत 55,992 से शुरू होकर 68,417 तक जाती है. वहीं Honda Shine 100 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 65,243 है और टॉप वेरिएंट 71,511 तक पहुंचता है. ऑन-रोड कीमत की बात करें तो Hero HF Deluxe दिल्ली में लगभग 69,000 के आसपास मिल जाती है, जबकि Honda Shine 100 करीब 77,000 तक पड़ती है. अगर आपका बजट सीमित है, तो Hero HF Deluxe आपकी जेब पर कम बोझ डालेगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

Hero HF Deluxe में 97.2cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है. दूसरी तरफ Honda Shine 100 में 98.98cc का इंजन मिलता है, जो 7.38 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. Hero की बाइक थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, जिससे शहर के ट्रैफिक में बेहतर पिक-अप मिलता है. वहीं Honda Shine 100 का इंजन ज्यादा रिफाइंड है और कम वाइब्रेशन के साथ स्मूद राइडिंग अनुभव देता है.

माइलेज और फीचर्स में कौन आगे?

Hero HF Deluxe का क्लेम्ड माइलेज करीब 70 kmpl है, जबकि रियल वर्ल्ड में यह 60–65 kmpl तक देती है. Honda Shine 100 का माइलेज 55–65 kmpl के बीच रहता है. फीचर्स की बात करें तो दोनों में बेसिक कम्यूटर फीचर्स मिलते हैं, लेकिन Hero में i3S टेक्नोलॉजी माइलेज बढ़ाने में मदद करती है, जबकि Honda में CBS सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिया गया है. अगर आप कम कीमत और ज्यादा माइलेज चाहते हैं, तो Hero HF Deluxe बेहतर विकल्प है. वहीं, अगर आप स्मूद इंजन और होंडा ब्रांड की क्वालिटी को प्राथमिकता देते हैं, तो Honda Shine 100 आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

