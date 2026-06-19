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हिंदी न्यूज़ऑटोHow To Buy A Helmet: हेलमेट खरीदते समय सबसे पहले चेक करें ये चीज, कभी न करिएगा ये गलती

How To Buy A Helmet: हेलमेट खरीदते समय सबसे पहले चेक करें ये चीज, कभी न करिएगा ये गलती

How To Buy A Helmet: हेलमेट खरीदते समय केवल उसका डिजाइन या रंग नहीं, बल्कि ISI मार्क, सही साइज और सुरक्षा मानकों की जांच करना बेहद जरूरी है. गलत हेलमेट दुर्घटना के समय गंभीर खतरा बन सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 19 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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How To Buy A Helmet:  बाइक चलाना हो या स्कूटर हेलमेट पहनना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी जरूरी होती है.  लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो यह है कि वे हेलमेट सिर्फ देखकर खरीद लेते हैं डिजाइन अच्छा लगा, रंग पसंद आया, और बस खरीद लिया. यह सोच आगे चल कर आपके लिए जान लेवा बन जाती है.  एक खराब या नकली हेलमेट किसी काम का नहीं होता, बल्कि यह आपको झूठा भरोसा देता है. इसलिए अगली बार जब भी हेलमेट खरीदने जाएं, तो कुछ जरूरी बातें जरूर ध्यान रखें. 

सबसे पहले चेक करें ISI मार्क

हेलमेट खरीदते वक्त सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ISI मार्क की जांच करना,  मतलब कि Bureau of Indian Standards (BIS) का सर्टिफिकेशन. भारत में बिकने वाले हर हेलमेट पर IS 4151 का ISI मार्क होना कानूनी रूप से जरूरी है. यह मार्क इस बात की गारंटी देता है कि हेलमेट की सरकारी जांच हुई है और यह सड़क पर सुरक्षा के लिए सही है. बाजार में बहुत सारे सस्ते हेलमेट मिलते हैं जिन पर नकली ISI मार्क छपा होता है. असली ISI मार्क की पहचान यह है कि उस पर एक लाइसेंस नंबर होता है जिसे आप BIS की वेबसाइट पर जाकर verify कर सकते हैं.

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फिट और साइज भी उतना ही जरूरी है

हेलमेट का सही साइज होना उतना ही जरूरी है जितना ISI मार्क. एक ढीला हेलमेट एक्सीडेंट के वक्त सिर से उड़ जाता है और टाइट हेलमेट सिरदर्द देता है. हेलमेट खरीदते वक्त उसे पहनकर जरूर देखें. सही हेलमेट वो होता है जो सिर पर आराम से बैठे, न बहुत कसा हो और न बहुत ढीला. हेलमेट पहनने के बाद उसे दोनों हाथों से हिलाकर देखें अगर वो ज्यादा हिल रहा है तो साइज बड़ा है.

इन गलतियों से हमेशा बचें

ध्यान रखें कभी भी सेकेंड हैंड यानी पुराना हेलमेट मत खरीदें. एक बार एक्सीडेंट हो जाने के बाद हेलमेट की अंदरूनी फोम टूट जाती है, भले ही बाहर से वो ठीक दिखे. दूसरी गलती सबसे बड़ी गलती है हेलमेट को कभी भी पेट्रोल, फेवीकोल या किसी केमिकल से साफ न करें, इससे उसकी बाहरी परत कमजोर हो जाती है. इसके अलावा तीसरी बड़ी गलती है की  5 साल से पुराना हेलमेट इस्तेमाल न करें, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखे. हेलमेट की बनावट समय के साथ कमजोर पड़ जाती है. वहीं चौथी गलती हेलमेट को कभी भी बाइक के हैंडल से लटकाकर न छोड़ें, इससे वो नीचे गिर सकता है और उसकी मजबूती कम हो जाती है.

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Published at : 19 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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