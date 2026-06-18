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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थJaggery Vs Sugar: गुड़ या शक्कर, जानिए किससे जल्दी होता है शुगर स्पाइक? लगातार बोला जा रहा झूठ

Jaggery Vs Sugar: गुड़ या शक्कर, जानिए किससे जल्दी होता है शुगर स्पाइक? लगातार बोला जा रहा झूठ

Sugar Consumption: डायबिटीज के मरीजों के बीच यह धारणा काफी आम है कि चीनी नुकसानदायक है, लेकिन गुड़ खाने से ब्लड शुगर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता. चलिए सच्चाई बताते हैं.

Reported By : सोनम |  Updated at : 18 Jun 2026 08:51 AM (IST)
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Does Jaggery Cause A Blood Sugar Spike: मीठा खाने की बात हो, तो ज्यादातर लोग सफेद चीनी की जगह गुड़ को हेल्दी विकल्प मानते हैं. खासकर डायबिटीज के मरीजों के बीच यह धारणा काफी आम है कि चीनी नुकसानदायक है, लेकिन गुड़ खाने से ब्लड शुगर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता. हालांकि क्या यह सच है? एक्सपर्ट के अनुसार, इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है. 

दोनों में क्या होता है अंतर?

दरअसल, चीनी और गुड़ दोनों का सोर्स एक ही है, यानी गन्ना. फर्क सिर्फ इतना है कि चीनी को रिफाइनिंग और क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जबकि गुड़ अपेक्षाकृत कम प्रोसेस्ड होता है. इसी वजह से गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे कई खनिज तत्व बने रहते हैं, जो सफेद चीनी में लगभग खत्म हो जाते हैं. 

किससे होता है जल्दी शुगर स्पाइक?

यहीं से लोगों को लगता है कि गुड़ डायबिटीज मरीजों के लिए सुरक्षित है, लेकिन Metropolisindia के एक्सपर्ट बताते हैं कि न्यूट्रिशन और ब्लड शुगर पर असर दो अलग-अलग बातें हैं. गुड़ में भले ही कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व मौजूद हों, लेकिन इसकी शुगर मात्रा चीनी के लगभग बराबर होती है, इसलिए डायबिटीज मरीजों को इसका सेवन भी सावधानी से करना चाहिए.

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चीनी ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ाती है?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर माना जाता है कि चीनी ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ाती है, जबकि गुड़ सुरक्षित रहता है.हकीकत यह है कि चीनी शरीर में तेजी से ऑब्जर्व होती है और ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ा सकती है. दूसरी ओर, गुड़ में मौजूद सुक्रोज अपेक्षाकृत मुश्किल संरचना वाला होता है, जिसे टूटने और पचने में थोड़ा अधिक समय लगता है. इसका मतलब यह नहीं है कि गुड़ शुगर स्पाइक नहीं करता, बल्कि इसका असर कुछ देर बाद दिखाई दे सकता है.

गुड़ से क्या तुरंत बढ़ता है ब्लड शुगर?

एक्सपर्ट के मुताबिक, गुड़ खाने के बाद ब्लड शुगर तुरंत नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ घंटों के भीतर इसका स्तर ऊपर जा सकता है. इसलिए यह मान लेना कि गुड़ डायबिटीज मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, सही नहीं होगा. गुड़ और चीनी दोनों में कैलोरी लगभग समान होती है, लेकिन दोनों की गुणवत्ता में अंतर है. चीनी को अक्सर खाली कैलोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व नहीं होते. वहीं गुड़ में मौजूद मोलासेस की वजह से कुछ जरूरी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 08:51 AM (IST)
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Diabetes Sugar Jaggery
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