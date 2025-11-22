हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हार्दिक पांड्या की लेम्बोर्गिनी का बदल गया रंग, जानें क्या है Lamborghini Urus SE की कीमत?

हार्दिक पांड्या की लेम्बोर्गिनी का बदल गया रंग, जानें क्या है Lamborghini Urus SE की कीमत?

Hardik Pandya Lamborghini URUS SE: हार्दिक पांड्या लग्जरी चीजों के शौकीन हैं. पांड्या के कलेक्शन में कई लग्जरी कार शामिल हैं. हार्दिक ने हाल ही में अपनी लेम्बोर्गिनी को नया लुक दिया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 22 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Hardik Pandya Lamborghini Price: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अपनी लेम्बोर्गिनी URUS SE को नया लुक देने के लिए उसका कलर चेंज कराया है. पांड्या की ये कार पहले चमकीले Giallo Auge येलो कलर में थी, जिसे अब मैटे ग्रे रंग दे दिया गया है. इस नए कलर से हार्दिक पांड्या की कार का लुक पूरी तरह बदला नजर आ रहा है.

लेम्बोर्गिनी URUS SE की बॉडी के साथ ही इसके व्हील्स को भी पूरी तरह नया स्टाइलिश लुक दिया गया है.इस कार में जो 21-इंच के गन-मेटल अलॉय व्हील्स नजर आते थे, उसकी जगह 22-इंच के मल्टी स्पोक यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है. इससे ये व्हील्स इस कार के मैटे ग्रे शेड के साथ पूरी तरह फिट बैठते हैं.

भारत में लेम्बोर्गिनी की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 4.47 करोड़ रुपये है. हार्दिक पांड्या ने इस लग्जरी कार को खरीदने के बाद इसे मैटे ग्रे कलर में बदलवाया है, जिसे बदलने का खर्च भी काफी महंगा होता है.

हार्दिक पांड्या की लेम्बोर्गिनी की कीमत

हार्दिक पांड्या ने लेम्बोर्गिनी URUS SE के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं कराया है. इस एसयूवी में 4.0-लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन लगा है, जिसके साथ में प्लग-इन हाईब्रिड सिस्टम और 25.9 kWh की लिथियम-आयन बैटरी जुड़ी है. गाड़ी में लगे इस इंजन से कंबाइंड आउटपुट पर 800 hp की पावर और 950 Nm का टॉर्क जनरेट होता है.

लेम्बोर्गिनी Urus SE की इलेक्ट्रिक रेंज 60 किलोमीटर की है. लेम्बोर्गिनी की ये कार इलेक्ट्रिक मोड पर 130 kmph की टॉप-स्पीड से दौड़ सकती है. वहीं इस गाड़ी की ओवरऑल टॉप-स्पीड 312 kmph है. इस लग्जरी कार को 1 से 100 kmph की स्पीड तक पहुंचने में 3.4 सेकंड का समय लगता है.

 
 
 
 
 
Published at : 22 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Lamborghini Luxury Car HARDIK PANDYA Lamborghini Urus SE URUS SE
