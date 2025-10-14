TVS Sport या Hero HF Deluxe, इस दिवाली GST कट के बाद कौन-सी बाइक मिल रही सस्ती?

जीएसटी कटौती के बाद अब टू-व्हीलर्स खरीदना पहले से किफायती हो गया है. नए जीएसटी रेट के तहत 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है. ऐसे में अगर आप इस दिवाली कोई किफायती बाइक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए Hero HF Deluxe और TVS Sport दो अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

अगर आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको जीएसटी कटौती के बाद इन दोनों बाइक्स की नई कीमत के बारे में बताने जा रहे हैं.

Hero HF Deluxe vs TVS Sport

हीरो एचएफ डीलक्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किफायती बाइक्स में से एक है. जीएसटी कटौती के बाद अब Hero HF Deluxe की कीमत में करीब 5 हजार 800 रुपये की कमी आई देखने को मिली है. ऐसे में अब यह बाइक पहले से और ज्यादा बजट फ्रेंडली हो गई है. जीएसटी कटौती के बाद अब बाइक की कीमत 55 हजार 992 रुपये एक्स-शोरूम है.

वहीं दूसरी ओर टीवीएस स्पोर्ट भी अपने बेहतरीन माइलेज और कम कीमत के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती का फायदा इस बाइक पर भी मिल रहा है. इस तरह इस बाइक की शुरुआती कीमत अब 55 हजार 100 रुपये एक्स-शोरूम रह गई है.

Hero HF Deluxe का पावरट्रेन

Hero HF Deluxe में 97.2cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक सिंगल-सिलेंडर, OHC तकनीक वाला इंजन मिलता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. जोकि काफी शानदार शिफ्टिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है. हीरो की इस डेली कम्यूटर बाइक को 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ पेश किया गया है.

एचएफ डीलक्स में एनालॉग स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और ट्रिपमीटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही कंपनी इसे 5 साल की वारंटी के साथ बेचती है. बाइक का क्लेम्ड माइलेज 65-70 किलोमीटर प्रति लीटर है.

कितनी है TVS Sport की पावर?

टीवीएस स्पोर्ट में 109.7 cc सिंगल-सिलेडर, 4-स्ट्रोक, फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो 8.18 बीएचपी की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ 4-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स की सुविधा मिलती है. बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है.

