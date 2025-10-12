टैक्स रिफॉर्म्स के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी कारों और SUVs के दाम घटा दिए हैं. ऐसे में अब टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. अगर आप इस दिवाली Tata Tiago खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको टाटा टियागो टैक्स कटौती के बाद कितनी सस्ती मिलने वाली है?

जीएसटी कटौती के बाद अब छोटी गाड़ियों (LPG, CNG- 1200cc तक और लंबाई 4000mm तक/ डीजल- 1500cc तक और लंबाई 4000mm तक) पर सिर्फ 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके अलावा बड़ी गाड़ियों पर जीएसटी 40 फीसदी लगने वाला है, जो कि पहले 45 से 50 फीसदी तक लगता था. इसका फायदा अब ग्राहकों को कीमतों में कमी के तौर पर मिलेगा.

जीएसटी कटौती के बाद कितनी सस्ती मिलेगी?

टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि उनकी पॉपुलर स्मॉल कार टियागो अब पहले से 75 हजार रुपये तक सस्ती हो गई है. ऐसे में यह कार अब और भी ज्यादा किफायती ऑप्शन बन गई है. खासकर जो लोग पहली बार कार खरीदने का मौका बना रहे हैं तो इस कार को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. यह गाड़ी मार्केट में मारुति सुजुकी सेलेरियो, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस और मारुति सुजुकी वैगनआर जैसी हैचबैक को टक्कर देती है.

Tata Tiago की कीमत और वैरिएंट्स

टाटा टियागो 2025 की एक्स-शोरूम कीमत अब 4.57 लाख रुपये से शुरू होकर 7.82 लाख रुपये तक जाती है. इसमें पेट्रोल, सीएनजी और एनआरजी वेरिएंट्स शामिल हैं.

टाटा टियागो सीएनजी में भी मार्केट में शामिल है. टियागो CNG में लगे इंजन से 6,000 rpm पर 75.5 PS की पावर मिलती है और 3,500 rpm पर 96.5 Nm का टॉर्क मिलता है. ये कार 242 लीटर के बूट-स्पेस के साथ आती है. टाटा टियागो में 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है. टाटा की इस गाड़ी के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं.

Tata Tiago का माइलेज

टाटा टियागो का पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 20.09 kmpl का माइलेज देता है. वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ टाटा की यह कार 19 kmpl का माइलेज देती है. इसके साथ ही सीएनजी मोड में टाटा टियागो कार बेहतर माइलेज देती है.

अगर आप इसके दोनों टैंक को फुल कराएंगे, तो आसानी से 900 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं. टियागो सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 26.49 km/kg और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 28.06 km/kg का माइलेज देती है.

