Alto K10 से कितनी सस्ती मिल रही Maruti S-Presso? जानिए फेस्टिव सीजन में GST कटौती का फायदा

देशभर में 22 सितंबर 2025 से नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है. इसके साथ ही मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एरिना और नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली सभी कारों की नई कीमतों को लेकर पहले ही घोषणा कर दी थी. खास बात यह है कि मारुति सुजुकी ने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज देते हुए कीमतों को 1.30 लाख रुपये तक घटा दिय़ा है. अब नई कीमतें आने के बाद कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ता एक मॉडल बन गई है, जो कि मारुति एस-प्रेसो है.

Maruti S-Presso माइक्रो एसयूवी की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3.49 लाख रुपये है. कमाल की ये बात है कि ऑल्टो की नई कीमत 3.69 लाख रुपये है. यानी दोनों के बीच 20 हजार रुपये का अंतर हो गया है. ऐसे में अब देश की सबसे सस्ती कार अब मारुति ऑल्टो नहीं बल्कि मारुति एस-प्रेसो बन गई है

कितना माइलेज देती है Maruti S-Presso?

मारुति एस-प्रेसो 8 वेरिएंट्स में आती है, जिसमें बेस मॉडल STD और टॉप वेरिएंट VXI CNG शामिल हैं. इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 68PS पावर और 90Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में उपलब्ध है, जबकि CNG वर्जन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स में आता है. Maruti S-Presso पेट्रोल वेरिएंट में 24.12 से 25.30 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट में 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देने का दावा करती है.

कैसे हैं मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स?

मारुति एस-प्रेसो में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल क्लस्टर, डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, और ABS+EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं. कम बजट में बेहतर माइलेज और फीचर्स चाहने वालों के लिए Maruti S-Presso एक भरोसेमंद विकल्प बन चुकी है. मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात की जाए तो इसके पेट्रोल MT वेरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 32.73 किमी/किलोग्राम है.

मारुति एस-प्रेसो का मुख्य मुकाबला Renault Kwid और डैटसन गो से होता है. ये एंट्री-लेवल कारें हैं, जिनमें मारुति एस-प्रेसो को एसयूवी जैसा डिजाइन दिया गया है, जो इसे खास बनाता है. अन्य कॉम्पेटिटर्स में मारुति की अपनी ऑल्टो के10 और मारुति सिलेरियो भी शामिल हैं.

