Tata Tiago या Maruti Celerio, किस गाड़ी को खरीदने में फायदा? कीमत से माइलेज तक जानें सब

जीएसटी कट के बाद भारतीय बाजार में हैचबैक की कीमतें काफी कम हो गई हैं. अगर आप भी डेली अप-डाउन के लिए किसी किफायती हैचबैक की तलाश में हैं तो आपके लिए Maruti Celerio और Tata Tiago, दो अच्छे ऑप्शन्स साबित हो सकते हैं. आइए इन दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, सेफ्टी और माइलेज के बारे में जानते हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन-सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है?

कितनी है दोनों गाड़ियों की कीमत?

GST कटौती के बाद Maruti Celerio की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपये हो गई है जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 7.05 लाख रुपये है. वहीं Tata Tiago की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये तो इसके टॉप-वेरिएंट की कीमत 8.75 लाख रुपये है.

टाटा टियागो और मारुति सेलेरियो का माइलेज

Tata Tiago CNG का कंपनी की ओर से दावा किया गया माइलेज मैनुअल मोड में 26.49 km/kg और ऑटोमैटिक मोड में 28 km/kg है. हालांकि, रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में यह औसतन 24–25 km/kg देता है, जो शहरी ट्रैफिक के लिए किफायती है. वहीं, Maruti Celerio CNG का क्लेम्ड माइलेज 35.60 km/kg है. यह आंकड़ा इसे फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफी आगे रखता है. डेली कम्यूटर्स के लिए यह बड़ा फायदा साबित हो सकता है, खासकर तब जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती जा रही हों.

गाड़ियों के फीचर्स और इंटीरियर

Tiago CNG एक फीचर-पैक्ड कार है. इसमें LED DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 10.25 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और AMT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. इसके अलावा, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के कारण बूट स्पेस भी अन्य CNG कारों से ज्यादा है. Celerio CNG भी एक आधुनिक टच देता है, जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन, Apple CarPlay, Android Auto, पुश-बटन स्टार्ट, और पावर विंडो मिलते हैं. हालांकि, इसमें न तो AMT ऑप्शन है और न ही बूट स्पेस में उतनी सुविधा जितनी टियागो देती है.

कौन-सी गाड़ी ज्यादा सेफ?

सेफ्टी के मामले में Tata Tiago CNG को ग्लोबल NCAP से 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है. इसमें डुअल एयरबैग, ABS, EBD, रियर कैमरा, CNG लीक डिटेक्शन सिस्टम और माइक्रो-स्विच जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. वहीं Maruti Celerio CNG अब 6 एयरबैग्स के साथ आती है, जो एक बड़ी अपग्रेड है. हालांकि, इसका क्रैश टेस्ट रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है जितना टियागो का है. इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग के लिहाज से टियागो अब भी एक कदम आगे है.

यह भी पढ़ें:-

कल लॉन्च होने जा रही नई Hyundai Venue? एडवांस फीचर्स के साथ Nexon और Brezza को देगी टक्कर