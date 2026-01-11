'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच देश के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ईरानी जनता के नाम एक नया इमोशनल मैसेज जारी किया है. रजा पहलवी ने रविवार (11 जनवरी 2026) को एक वीडियो मैसेज जारी किया. उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे आंदोलन से पीछे न हटें और सड़कों पर डटे रहें. उन्होंने कहा कि ईरानी जनता की आवाज अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही है.

ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र रजा पहलवी ने अपने मैसेज में कहा कि मौजूदा आंदोलन ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की दमनकारी व्यवस्था को कमजोर कर दिया है. उनके अनुसार, सुरक्षा बलों के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है और कई जवान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं. पहलवी ने कहा कि अब खामेनेई के पास केवल सीमित संख्या में ऐसे हिंसक तत्व बचे हैं, जो ईरानी जनता को अपना दुश्मन मानते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि आम नागरिकों पर अत्याचार करने वालों को इसके परिणाम भुगतने होंगे.

بدانید که تنها نیستید. هم‌میهنان‌تان در سراسر جهان، صدای شما را با افتخار فریاد می‌زنند که حتما تصاویر حضور پرشمار و گسترده آنها را از طریق صفحه تلویزیون می‌بینید. دنیا امروز کنار انقلاب ملی شما ایستاده است و شهامت شما را تحسین می‌کند. به‌ویژه پرزیدنت ترامپ، به عنوان رهبر جهان… pic.twitter.com/D3JjErJ7QM — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

प्रदर्शनकारियों के लिए खास अपील

रजा पहलवी ने लोगों को सलाह दी कि वे मुख्य सड़कों पर एकजुट रहें और भीड़ से अलग होकर संकरी गलियों या साइड स्ट्रीट्स में न जाएं, क्योंकि इससे जान का खतरा बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि आंदोलन की ताकत एकता और अनुशासन में है. अपने मैसेज में रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरानी जनता के साहस को पहचाना है और आज़ादी की लड़ाई में समर्थन देने की बात कही है. पहलवी ने दावा किया कि विश्व समुदाय, विशेषकर अमेरिका, ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है.

इंटरनेट बंद, मौतों का आंकड़ा बढ़ा

इस बीच ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट जारी है, जिससे देश के अंदर की वास्तविक स्थिति की जानकारी बाहर तक सीमित रूप में पहुंच पा रही है. अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, प्रदर्शन और हिंसा के दौरान अब तक कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है.

सरकार की सख्त चेतावनी

ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ और कठोर रुख अपनाया है. ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आज़ाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को ईश्वर का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मृत्युदंड तक का प्रावधान है. इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने गहरी चिंता जताई है.

आर्थिक संकट बना विरोध की जड़

ईरान में विरोध प्रदर्शनों की मुख्य वजह गंभीर आर्थिक संकट मानी जा रही है. दिसंबर 2025 में महंगाई दर 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. जून में अमेरिकी हमलों के बाद हालात और बिगड़ गए, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है. यही असंतोष अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है.

