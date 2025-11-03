हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोकल लॉन्च होने जा रही नई Hyundai Venue? एडवांस फीचर्स के साथ Nexon और Brezza को देगी टक्कर

कल लॉन्च होने जा रही नई Hyundai Venue? एडवांस फीचर्स के साथ Nexon और Brezza को देगी टक्कर

नई Hyundai Venue और Venue N Line लॉन्च से पहले ही देशभर के शोरूम पर पहुंच चुकी हैं. शानदार डिजाइन, एडवांस फीचर्स के साथ इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा,जैसी पॉपुलर SUVs से होगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 04:20 PM (IST)
फेस्टिव सीजन के मौके पर Hyundai India अपने ग्राहकों के लिए खास तोहफा लेकर आई है. कंपनी की नई-जेनरेशन Hyundai Venue 2025 और Venue N Line अब देशभर के डीलरशिप पर पहुंच चुकी हैं. लॉन्च की आधिकारिक तारीख 4 नवंबर 2025 तय की गई है, लेकिन बुकिंग्स पहले ही तेजी से बढ़ रही हैं. ग्राहक इसके नए डिजाइन और एडवांस फीचर्स को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. इस कार की सीधी  टक्कर टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा,जैसी पॉपुलर SUVs से होगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

8 कलर ऑप्शन और 8 वैरिएंट में उपलब्ध

  • नई Hyundai Venue 2025 और Venue N Line को इस बार Titan Grey समेत कुल 8 कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा. साथ ही, कंपनी ने इसे 8 अलग-अलग वैरिएंट्स में उपलब्ध कराया है ताकि ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार मॉडल चुन सकें. Hyundai ने नए कलर पैलेट और डिजाइन में पहले से ज्यादा प्रीमियम टच दिया है, जिससे SUV का लुक और स्टाइल दोनों और बेहतर हो गए हैं.

2025 Venue में मिला नया बोल्ड डिजाइन

  • नई Hyundai Venue 2025 को कई कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा स्टाइलिश और दमदार नजर आता है. SUV के फ्रंट और रियर बंपर को नया डिजाइन दिया गया है और अब इसमें LED हेडलाइट्स, नई टेललाइट्स, और पीछे की ओर फैला हुआ LED लाइट बार शामिल है. इसके अलावा 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स SUV को और स्पोर्टी बनाते हैं. वहीं, N Line वर्जन में स्पोर्टी ग्रिल, रेड एक्सेंट्स और रेस-इंस्पायर्ड बॉडी एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे बाकी मॉडलों से अलग बनाते हैं.

लग्जरी इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स

इंटीरियर में Hyundai ने Venue को पूरी तरह नया एक्सपीरियंस देने के लिए अपग्रेड किया है. SUV में अब दो 12.3-इंच की ड्यूल डिस्प्ले स्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ब्लूलिंक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, और लेवल 2 ADAS सेफ्टी सिस्टम दिए गए हैं. ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स के साथ यह SUV और भी स्मार्ट बन गई है. नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट्स, और रेड N Line थीम इंटीरियर को प्रीमियम फील देते हैं. 

इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Hyundai Venue में तीन इंजन विकल्प – 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल, और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (N Line के लिए विशेष) मिलेंगे. इस बार Venue में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जोड़ा गया है, जो पहले सिर्फ DCT मॉडल्स में उपलब्ध था. खास तौर पर Venue N Line केवल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहने वाले ग्राहकों के लिए बनाई गई है.

बुकिंग्स और मुकाबला

  • Hyundai India के अनुसार, Venue और Venue N Line दोनों की बुकिंग्स लगातार बढ़ रही हैं. कंपनी 4 नवंबर 2025 को कीमतों की घोषणा के साथ डिलीवरी प्लान भी शेयर करेगी. 2025 हुंडई वेन्यू का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट SUVs से होगा. इसके साथ ही यह स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइगर जैसे मॉडलों को भी कड़ी टक्कर देगी.

Published at : 03 Nov 2025 04:20 PM (IST)
