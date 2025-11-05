देश की 5 सबसे सस्ती बाइक्स कौन-सी हैं? कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स

नए जीएसटी रेट के बाद 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है. इससे अब मिडिल क्लास के लिए मोटरसाइकिल अब खरीदना ज्यादा आसान हो गया है. अगर आप कोई नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको 5 किफायती ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं.

Hero HF Deluxe

लिस्ट में पहला नाम Hero HF Deluxe का है. ये बाइक भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली किफायती बाइक्स में से एक है. जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत में करीब 5 हजार 800 रुपये की कमी आई है. ऐसे में अब यह बाइक पहले से और ज्यादा बजट फ्रेंडली बन गई है. अब इस बाइक की कीमत 55 हजार 992 रुपये एक्स-शोरूम है.

TVS Sport

दूसरी बाइक टीवीएस स्पोर्ट भी अपने बेअगहतरीन माइलेज और कम कीमत के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती का फायदा इस बाइक पर भी मिल रहा है. इस तरह इस बाइक की शुरुआती कीमत अब 55 हजार 100 रुपये एक्स-शोरूम रह गई है.

Honda Shine

होंडा शाइन 100 को भी जीएसटी कटौती का बड़ा फायदा मिला है. इस बाइक पर अब 5600 रुपये की बचत मिल रही है. बाइक की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 63 हजार 191 रुपये है. शाइन में 98.9cc सिंगल-सिंलेडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. बाइक 55-60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है.

Hero Splendor

Hero Splendor Plus एक ऐसा नाम है, जो कि मोस्ट-सेलिंग बाइक है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की कीमत में 6 हजार 800 रुपये तक की कमी आई है. इसकी नई कीमत अब 73 हजार 902 रुपये एक्स-शोरूम है.

Bajaj Platina 100

बजाज प्लेटिना किफायती कीमत और दमदार माइलेज के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती के बाद, प्लेटिना 100 की एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 66 हजार 52 एक्स-शोरूम रह गई है. बाइक में 102cc, DTS-I इंजन है, जो 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है.

