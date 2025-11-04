इतनी खास कि दुनिया में सिर्फ 3 लोगों के पास है ये कार, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनियाभर में लग्जरी कारों को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. एक कंपनी ऐसी है, जोकि दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कार कंपनी है. जी हां, अब तक आप समझ गए होंगे कि यहां किस कंपनी की बात हो रही है. रोल्स-रॉयस कंपनी ही दुनिया की सबसे महंगी कारें बनाती है. कंपनी की एक कार ऐसी है, जिसके मालिक सिर्फ 3 लोग हैं. आइए जानते हैं कि इस गाड़ी का नाम और मालिक कौन हैं.

कितनी है इस महंगी कार की कीमत?

यह गाड़ी कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस बोट टेल है. रोल्स-रॉयस बोट टेल की कीमत 28 मिलियन USD डॉलर है, जो कि करीब 232 करोड़ रुपये के बराबर है. खास बात यह है कि रोल्स रॉयस ने इस कार की सिर्फ तीन यूनिट्स ही बनाई हैं. इन तीनों यूनिट्स को कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करते हुए बनाया गया है.

इस कार को दिया गया है खास डिजाइन

रोल्स-रॉयस की इस कार को नाव जैसा डिजाइन दिया गया है. पूरी दुनिया में इस गाड़ी के केवल तीन ही मॉडल को बनाकर तैयार किया गया है. रोल्स-रॉयस बोट टेल एक 4-सीटर कार है. इस कार में दो रेफ्रिजरेटर भी लगे हैं, जिनमें से एक शैंपेन रखने के हिसाब से बनाया गया है. रोल्स-रॉयस की ये कार पूरी तरह से एक सुपर स्टाइलिश गाड़ी है. कंपनी ने इस कार के साथ 1910 की अपनी गाड़ी को एक नया रूप दिया है.

तीन यूनिट्स के कौन-कौन हैं मालिक?

तीनों कारों में से एक के मालिक अरबपति रैपर जे-जेड और उनकी पत्नी बेयॉन्से हैं. दूसरे मॉडल के मालिक की बात की जाए तो यह कथित तौर पर पर्ल इंडस्ट्री से आते हैं. दुनिया की इस सबसे महंगी कार का तीसरा मालिक अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी माउरो इकार्डी हैं. यह कार क्लासिक Yatch के डिजाइन से प्रेरित है, जिसमें समुद्री नीले रंग का खास फिनिश है.

यह भी पढ़ें:-

Land Cruiser से लेकर Fortuner तक, बिहार चुनाव 2025 में इन गाड़ियों का खूब क्रेज, जानें कीमत