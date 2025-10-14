हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 5.76 लाख रह गई देश की सबसे सस्ती 7-सीटर की कीमत, 1.08 लाख का मिल रहा फायदा, जानें राइवल्स

Renault Triber Price Cut: जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद Renault Triber Facelift की एक्स-शोरूम कीमत अब 5.76 लाख रुपये से 8.60 लाख रुपये के बीच है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 12:10 PM (IST)
अगर आप इस दिवाली अपनी फैमिली के लिए कोई किफायती 7-सीटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो Renault Triber आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. Renault ने अपनी ट्राइबर पर 2025 के लिए जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान किया है, जिससे आप 1.08 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. आइए विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं. 

जुलाई में लॉन्च की गई Renault Triber Facelift के बाद भी कई डीलरशिप पर प्री-फेसलिफ्ट MY2025 का स्टॉक मौजूद है. इसी वजह से कंपनी इन गाड़ियों पर 1.08 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं. 

अगर आप नया फेसलिफ्ट मॉडल खरीदना चाहते हैं तो कुल 73 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं.  जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद Renault Triber Facelift की एक्स-शोरूम कीमत अब 5.76 लाख रुपये से 8.60 लाख रुपये के बीच है. 

Renault Triber के फीचर्स और पावरट्रेन 

Renault Triber 7-सीटर होने के बावजूद कॉम्पैक्ट साइज में आती है, जिसे शहर और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट माना जाता है. सीट्स फोल्ड करने के बाद इसमें 625 लीटर तक का बूट स्पेस मिल जाता है. ट्राइबर के इंटीरियर में भी कई बदलाव किए गए हैं. आपको नई ड्यूल-टोन थीम, बेहतर क्वालिटी की मैटेरियल फिनिश और कुछ एडवांस फीचर्स मिलेंगे. उम्मीद है कि नई ट्राइबर में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. 

Renault Triber Facelift के मैकेनिकल सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो अब तक मिल रहा है. यह इंजन लगभग 72 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. गियरबॉक्स ऑप्शन में भी 5-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन उपलब्ध रहेंगे, जिससे यह मॉडल उन ग्राहकों के लिएॉ परफेक्ट रहेगा, जो बजट में एक बेहतर 7-सीटर की तलाश कर रहे हैं.

इस दिवाली GST कट के बाद कितनी सस्ती मिल रही Tata Punch? राइवल कारें भी हुईं सस्ती 

 

Renault Triber Renault Triber Facelift GST Reforms 2025 Renault Triber Price Cut
