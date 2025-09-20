केंद्र सरकार ने हाल ही में GST कटौती को ऐलान किया था. पहले टू-व्हीलर्स पर 28% GST लगता था, जिसे घटाकर अब 18% कर दिया गया है. नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा. इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि इससे होंडा एक्टिवा और TVS जुपिटर जैसे पॉपुलर स्कूटर कितने सस्ते हो जाएंगे.

Honda Activa vs TVS Jupiter

होंडा एक्टिवा इंडियन मार्केट का बेस्ट-सेलिंग स्कूटर है. यह अपने कम मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई रिसेल वैल्यू के लिए पॉपुलर है. होंडा एक्टिवा की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 81,045 रुपये है. वहीं, GST कटौती के बाद इसकी कीमत लगभग 73,171 रुपये हो सकती है. वहीं टीवीएस जुपिटर 110 की एक्स-शोरूम कीमत 77 हजार रुपये है. जीएसटी कट के बाद यह कीमत 70 हजार रुपये होने की संभावना है. इसमें 113.3cc, एयर-कूल्ड, इंजन मिलता है, जो 7.91 PS पावर और 9.8 Nm टॉर्क जेनरेट करता है.

भारत में बिकने वाले ज्यादातर टू-व्हीलर्स 350cc से कम क्षमता वाले इंजन के साथ आते हैं. सरकार ने इसी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए GST दर घटाई है. इसका मतलब है कि Honda Activa और TVS Jupiter जैसे स्कूटर्स, जो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर्स हैं, अब पहले से काफी सस्ते हो जाएंगे.

लोगों के लिए बड़ा तोहफा

GST कटौती का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश फेस्टिव सीजन की तैयारी कर रहा है. धनतेरस और दिवाली पर लोग नई गाड़ियां खरीदना शुभ मानते हैं. ऐसे में स्कूटर और मोटरसाइकिलों की कीमत घटने से बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. कंपनियों और ग्राहकों दोनों के लिए यह एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है.

बता दें कि केवल स्कूटर ही नहीं, बल्कि मोटरसाइकिलें भी अब सस्ती होंगी. देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक Hero Splendor पर भी ग्राहकों को फायदा मिलेगा. इसकी मौजूदा कीमत 79,426 रुपये है, जो GST घटने के बाद 71,483 रुपये रह जाएगी. यानी Splendor की कीमत में करीब 7,943 रुपये की कमी आएगी.

