GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती

जीएसटी कटौती के बाद अब गाड़ियां खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. सरकार ने 28 फीसदी जीएसटी से घटाकर 18 फीसदी दरें तय की हैं. अब इसका सीधा असर Force Motors के कई वाहनों पर भी पड़ा है. कंपनी के Traveller, Trax, Urbania और Gurkha जैसे मॉडल्स भी अब पहले से ज्यादा सस्ते हो गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद अब Force Traveller को खरीदना कितना सस्ता हो गया है?

Force Traveller रेंज में स्कूल बस, एंबुलेंस, पैसेंजर और कार्गो डिलीवरी वैन शामिल हैं. जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमतों मं 1.18 लाख रुपये से 4.52 लाख रुपये तक की गिरावट देखने को मिल रही है.



Force Urbania पर कितनी कटौती?

फोर्स मोटर्स की सबसे प्रीमियम रेंज Urbania पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती देखने को मिली है. इसकी कीमत 2.47 लाख से लेकर 6.81 लाख रुपये तक घटा दी गई है. वहीं, ऑफ-रोडिंग लवर्स की पसंदीदा Force Gurkha SUV भी करीब 1 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है.

Force Gurkha का 3-डोर वेरिएंट अब 16.87 लाख रुपये में और 5-डोर वेरिएंट 18.50 लाख रुपये में उपलब्ध है. बता दें कि GST दरों में कटौती का सबसे बड़ा फायदा Force Motors के ग्राहकों को मिला है. Traveller से लेकर Gurkha तक, कंपनी की लगभग हर रेंज की गाड़ियां अब पहले से काफी सस्ती हो चुजाकी हैं.

इन गाड़ियों पर भी मिल रहा डिस्काउंट

GST कटौती का फायदा Trax रेंज में भी देखने को मिला है. Trax Cruiser, Toofan और Cityline जैसी गाड़ियों की कीमतों में 2.54 लाख से 3.21 लाख रुपये तक की कमी की गई है. अपनी मजबूती और ऑफ-रोड परफॉर्मेंस की वजह से ये गाड़ियां खासकर ग्रामीण इलाकों और कठिन रास्तों पर काफी पॉपुलर हैं. इसके साथ ही कंपनी का Monobus मॉडल भी 2.25 लाख से 2.66 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है.

