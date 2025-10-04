GST 2.0 से ऑटो मार्केट में आया उछाल! Maruti, Tata और Mahindra की गाड़ियों की बढ़ी बिक्री

GST में कटौती के बाद भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार खरीदना पहले से आसान हो गया है. अब छोटी और किफायती कारों की डिमांड बढ़ गई है. सितंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि ग्राहकों का रुझान किस ओर है. आइए जानते हैं कि किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेचीं हैं.

बिक्री में नंबर वन रही Maruti Suzuki

Maruti Suzuki सितंबर 2025 में एक बार फिर टॉप पर रही. इसने कुल 1,89,665 यूनिट्स बेचीं. पिछले साल सितंबर 2024 में कंपनी ने 1,84,727 यूनिट्स बेची थीं. यानी इस बार सालाना आधार पर 2.67% की बढ़त दर्ज की गई है. यह आंकड़ा साबित करता है कि Maruti अब भी ग्राहकों की पहली पसंद है.

Tata Motors के सेल्स में शानदार उछाल

Tata Motors ने इस बार सेल्स में बड़ा धमाका किया है. कंपनी ने सितंबर 2025 में कुल 59,667 यूनिट्स बेचीं, जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा सिर्फ 41,063 यूनिट्स था. यानी Tata Motors की बिक्री में सालाना आधार पर 45.31% की शानदार बढ़त हुई है. यह ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

Mahindra SUV का जलवा बरकरार

Mahindra ने अपनी SUV रेंज की बदौलत शानदार सेल्स दर्ज की. सितंबर 2025 में कंपनी ने 56,233 यूनिट्स बेचीं. पिछले साल इसी महीने में ये आंकड़ा 51,062 यूनिट्स था. यानी Mahindra की बिक्री में सालाना आधार पर 10% की बढ़त हुई है.

मामूली बढ़त के साथ चौथे स्थान पर Hyundai

Hyundai सितंबर 2025 में चौथे नंबर पर रही. कंपनी ने कुल 51,547 यूनिट्स बेचीं. यह सितंबर 2024 के 51,101 यूनिट्स के मुकाबले सिर्फ 0.87% की हल्की बढ़त दिखाता है. हालांकि बढ़त मामूली रही, लेकिन Hyundai ने अपनी जगह बनाए रखी.

टॉप-5 में मजबूत पकड़ बनाई Toyota

Toyota ने भी सितंबर 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया. कंपनी ने कुल 27,089 यूनिट्स बेचीं, जो सितंबर 2024 के 23,802 यूनिट्स के मुकाबले 13.82% ज्यादा है. इस शानदार ग्रोथ की वजह से Toyota टॉप-5 में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है.

