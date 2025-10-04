हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदमदार फीचर्स और स्टाइलिश लुक के साथ लॉन्च हुई नई Mahindra Thar 3-Door Facelift, जानें कितनी है कीमत

दमदार फीचर्स और स्टाइलिश लुक के साथ लॉन्च हुई नई Mahindra Thar 3-Door Facelift, जानें कितनी है कीमत

2025 Mahindra Thar 3-Door Facelift ऑफ-रोडिंग शौकीनों के लिए नए डिजाइन, एडवांस फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आया है. अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो आइए कीमत और खासियत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 04 Oct 2025 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में नई Mahindra Thar 3-Door Facelift 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई है. इसका टॉप वेरिएंट 16.99 लाख रुपये तक जाता है. यह SUV दो वेरिएंट्स – AXT और LXT में आती है. खास बात यह है कि इस बार कीमत पिछले मॉडल से कम रखी गई है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए और भी बेहतर बन गई है. आइए इसके डिजाइन और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Mahindra Thar का नया डिजाइन

  • 2025 Mahindra Thar को पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न लुक दिया गया है. इसमें नया फ्रंट ग्रिल और LED हेडलैंप्स विद DRLs लगाए गए हैं, जो इसे दमदार लुक देते हैं. साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स और रग्ड बॉडी क्लैडिंग जोड़ी गई है. पीछे की ओर LED टेललैंप्स और अपडेटेड बंपर दिए गए हैं. यह SUV अब छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे जैसे नए शेड्स भी शामिल हैं.

Mahindra Thar 3-Door Facelift के फीचर्स

  • नई थार में टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट दोनों पर ध्यान दिया गया है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. SUV में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इंटीरियर में प्रीमियम लेदर सीट्स और सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे केबिन और शानदार हो गया है. रियर पैसेंजर्स के लिए USB चार्जिंग पोर्ट्स और Extra Storgae Space उपलब्ध हैं, जिससे Long Tours और आरामदायक बन जाती हैं.

Mahindra Thar की सेफ्टी

  • सेफ्टी फीचर्स में भी नई थार को अपग्रेड किया गया है. इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विथ EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे सिटी ड्राइविंग और पार्किंग और आसान हो जाती है.

 इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Mahindra Thar 3-Door Facelift में इंजन विकल्प पुराने जैसे ही रखे गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को और बेहतर किया गया है. इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 150 bhp पावर देता है, जबकि 2.2-लीटर डीजल इंजन 130 bhp पावर जेनरेट करता है. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं. कंपनी ने इसमें नया 1.5-लीटर CRDe डीजल इंजन भी जोड़ा है, जो इसे और किफायती बनाता है.

Mahindra Thar की खासियत

  • Mahindra Thar 3-Door Facelift की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी है. इसमें 226mm का ग्राउंड क्लियरेंस और वॉटर वेडिंग कैपेसिटी दी गई है. इस SUV में रिमूवेबल रूफ और डोर्स भी मिलते हैं, जिससे यह एडवेंचर ट्रिप्स के लिए बेहतरीन विकल्प बन जाती है. खास बात यह है कि इसे अब डेली यूज के लिए भी ज्यादा कम्फर्टेबल बना दिया गया है. अपनी कीमत और फीचर्स की वजह से यह SUV Maruti Jimny और Force Gurkha से ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है.

ये भी पढ़ें: कितना माइलेज देगी Maruti Fronx Hybrid? जानिए गाड़ी कब होने जा रही लॉन्च

Published at : 04 Oct 2025 09:34 AM (IST)
Tags :
Mahindra Thar Mahindra Thar Features Mahindra Thar 3-Door Facelift Mahindra Thar 2025 Model
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, आसिम मुनीर की उड़ी नींद!
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी, मुनीर की उड़ी नींद!
दिल्ली NCR
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
साउथ सिनेमा
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, आसिम मुनीर की उड़ी नींद!
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी, मुनीर की उड़ी नींद!
दिल्ली NCR
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
साउथ सिनेमा
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे
स्पोर्ट्स
India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
नौकरी
Army Jobs 2025: इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई
इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
167 मिलियन साल पहले ये था धरती का सबसे बड़ा शिकारी, डायनासोर के बच्चों को भी मारकर चबा जाता था
167 मिलियन साल पहले ये था धरती का सबसे बड़ा शिकारी, डायनासोर के बच्चों को भी मारकर चबा जाता था
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget