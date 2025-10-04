एक्सप्लोरर
दमदार फीचर्स और स्टाइलिश लुक के साथ लॉन्च हुई नई Mahindra Thar 3-Door Facelift, जानें कितनी है कीमत
2025 Mahindra Thar 3-Door Facelift ऑफ-रोडिंग शौकीनों के लिए नए डिजाइन, एडवांस फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आया है. अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो आइए कीमत और खासियत पर नजर डालते हैं.
भारत में नई Mahindra Thar 3-Door Facelift 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई है. इसका टॉप वेरिएंट 16.99 लाख रुपये तक जाता है. यह SUV दो वेरिएंट्स – AXT और LXT में आती है. खास बात यह है कि इस बार कीमत पिछले मॉडल से कम रखी गई है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए और भी बेहतर बन गई है. आइए इसके डिजाइन और फीचर्स पर नजर डालते हैं.
Mahindra Thar का नया डिजाइन
- 2025 Mahindra Thar को पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न लुक दिया गया है. इसमें नया फ्रंट ग्रिल और LED हेडलैंप्स विद DRLs लगाए गए हैं, जो इसे दमदार लुक देते हैं. साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स और रग्ड बॉडी क्लैडिंग जोड़ी गई है. पीछे की ओर LED टेललैंप्स और अपडेटेड बंपर दिए गए हैं. यह SUV अब छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे जैसे नए शेड्स भी शामिल हैं.
Mahindra Thar 3-Door Facelift के फीचर्स
- नई थार में टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट दोनों पर ध्यान दिया गया है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. SUV में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इंटीरियर में प्रीमियम लेदर सीट्स और सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे केबिन और शानदार हो गया है. रियर पैसेंजर्स के लिए USB चार्जिंग पोर्ट्स और Extra Storgae Space उपलब्ध हैं, जिससे Long Tours और आरामदायक बन जाती हैं.
Mahindra Thar की सेफ्टी
- सेफ्टी फीचर्स में भी नई थार को अपग्रेड किया गया है. इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विथ EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे सिटी ड्राइविंग और पार्किंग और आसान हो जाती है.
इंजन और परफॉर्मेंस
- नई Mahindra Thar 3-Door Facelift में इंजन विकल्प पुराने जैसे ही रखे गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को और बेहतर किया गया है. इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 150 bhp पावर देता है, जबकि 2.2-लीटर डीजल इंजन 130 bhp पावर जेनरेट करता है. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं. कंपनी ने इसमें नया 1.5-लीटर CRDe डीजल इंजन भी जोड़ा है, जो इसे और किफायती बनाता है.
Mahindra Thar की खासियत
- Mahindra Thar 3-Door Facelift की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी है. इसमें 226mm का ग्राउंड क्लियरेंस और वॉटर वेडिंग कैपेसिटी दी गई है. इस SUV में रिमूवेबल रूफ और डोर्स भी मिलते हैं, जिससे यह एडवेंचर ट्रिप्स के लिए बेहतरीन विकल्प बन जाती है. खास बात यह है कि इसे अब डेली यूज के लिए भी ज्यादा कम्फर्टेबल बना दिया गया है. अपनी कीमत और फीचर्स की वजह से यह SUV Maruti Jimny और Force Gurkha से ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है.
