अब बाइक में भी मिलेगी कार जैसी सेफ्टी, आ गई तीन पहियों वाली मोटरसाइकिल! यहां जानिए डिटेल्स

बाइक चलाना लोगों को बेहद पसंद है, लेकिन इसके साथ ही सेफ्टी का भी डर रहता है. अक्सर दो पहियों वाली बाइक में बैलेंस बिगड़ने पर गिरने या एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है. इसी खतरे को कम करने के लिए फ्रांस के एक डिजाइनर ने एक नई तरह की तीन पहियों वाली इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, जिसका मकसद बाइक को कार जितना सेफ बनाना है.

इस खास बाइक का नाम काइरोस है. अभी यह पूरी तरह तैयार प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक प्रोटोटाइप (शुरुआती मॉडल) है, जिस पर काम चल रहा है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि राइडर को बेहतर बैलेंस मिले और गिरने का डर भी काफी कम हो जाए.

बाइक की क्या है खासियत?

इस बाइक में सबसे बड़ा बदलाव इसके तीन पहिए है. आमतौर पर बाइक में दो पहिए होते हैं, जबकि इसमें एक आगे और दो पीछे दिए गए हैं. यह डिजाइन बाइक को ज्यादा स्टेबल बनाता है, क्योंकि तीन पहियों का बेस ज्यादा मजबूत होता है और बैलेंस बिगड़ने का डर भी नहीं रहता है

बाइक का ढांचा ऐसा बनाया गया है कि यह मोड़ लेते समय झुक भी सकती है, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल बाइक झुकती है. इससे चलाने में बाइक जैसा ही फील मिलता है, लेकिन सेफ्टी ज्यादा रहती है.

बाइक की टेक्नोलॉजी और सेफ्टी

इस बाइक में कुछ खास टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो इसे और सुरक्षित बनाती है. पहला Mobile Lateral Elements हैं, जो आगे की तरफ लगे खास पार्ट्स हैं. ये बाइक को तेज मोड़ पर गिरने से बचाते हैं और खुद भी झुकते हैं. इसके साथ ही बैलेंस बनाए रखते हैं. वहीं दूसरा Programmed Restraint Device है, जोकि एक तरह का सेफ्टी पैड है. ये एक्सीडेंट के समय राइडर को आगे उछलने से रोकता है. इससे गंभीर चोट का खतरा कम हो जाता है.

इन फीचर्स की वजह से यह बाइक सामान्य बाइक की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है. इस बाइक में अलग-अलग साइज के टायर लगाए गए हैं. इसमें आगे और पीछे के पहियों का साइज अलग है, जिससे सड़क पर ग्रिप बेहतर रहती है और बैलेंस भी मजबूत होता है. इसके साथ ही राइडिंग पोजिशन भी ऐसी रखी गई है कि वजन सही तरीके से फैले, जिससे बैलेंस और कंट्रोल बेहतर हो.

कब हो सकती है लॉन्च?

फिलहाल यह बाइक अभी टेस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में है. इसे बाजार में आने से पहले कई तरह के टेस्ट और सर्टिफिकेशन पूरे करने होंगे. डिजाइनर का कहना है कि यह बाइक 2029 या 2030 तक बाजार में आ सकती है.

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि बाइक चलाना ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा और एक्सीडेंट और गिरने की घटनाएं कम होंगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक होने की वजह से यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगी.

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