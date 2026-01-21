GreenCell Mobility को 8 हजार करोड़ की मेजेनाइन फंडिंग, IFC, BII और Tata Capital का निवेश

भारत के सबसे बड़े OEM-agnostic इलेक्ट्रिक बस प्लेटफॉर्म GreenCell Mobility (GCM) ने 8 बिलियन (USD 89 मिलियन) की मेजेनाइन फंडिंग सफलतापूर्वक हासिल की है. यह निवेश International Finance Corporation (IFC), British International Investment (BII) और Tata Capital की ओर से किया गया है. GreenCell Mobility, Eversource Capital के पोर्टफोलियो की एक प्रमुख कंपनी है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम

यह निवेश भारत में शून्य-उत्सर्जन (zero-emission) सार्वजनिक परिवहन को बड़े पैमाने पर लागू करने के GreenCell Mobility के विज़न को मजबूती देता है.कंपनी का उद्देश्य देशभर में टिकाऊ, स्केलेबल और पर्यावरण के अनुकूल ई- मोबिलिटी समाधान उपलब्ध कराना है, जिससे शहरी और इंटरसिटी परिवहन में बड़ा बदलाव लाया जा सके.

1,200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

वर्तमान में GreenCell Mobility देशभर में 1,200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रही है, जो इंट्रा-सिटी और इंटरसिटी रूट्स पर चल रही हैं.इस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने भारत में 270 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क को स्थिर और भरोसेमंद बनाया गया है.

राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम के तहत 3,700 बसों तक विस्तार की योजना

नई फंडिंग का उपयोग GreenCell Mobility अपने इलेक्ट्रिक बस फ्लीट को 3,700 बसों तक विस्तार करने के लिए करेगी. इसमें वे बसें भी शामिल हैं, जो कंपनी ने National E-Bus Program और PM Seva E-Mobility Initiative के तहत आयोजित नीलामी में जीती हैं. ये बसें दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इंट्रा-सिटी रूट्स पर तैनात की जाएंगी.

कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ हवा पर फोकस

इस विस्तार के माध्यम से GreenCell Mobility का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट लक्ष्यों के अनुरूप स्वच्छ मोबिलिटी समाधान प्रदान करना है.इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

Eversource Capital: क्लीन ट्रांसपोर्ट क्रांति को गति देने वाला निवेश

Eversource Capital के CEO और Everstone Group के Vice Chairman धनपाल झावेरी ने कहा कि यह फंडिंग राउंड IFC, BII और Tata Capital जैसे सतत निवेश के वैश्विक नेताओं के साथ साझेदारी को और गहरा करता है.उन्होंने कहा कि निजी, विकासात्मक और संस्थागत पूंजी मिलकर भारत में स्वच्छ परिवहन क्रांति को तेज़ी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

GreenCell Mobility की स्केलेबल ई-बस रणनीति

GreenCell Mobility के Managing Director और CEO देवेंद्र चावला ने बताया कि यह फंडरेज़ कंपनी के लिए एक अहम मील का पत्थर है.उन्होंने कहा कि IFC, BII और Tata Capital की भागीदारी कंपनी के प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग मॉडल और बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन की क्षमता पर मजबूत भरोसे को दर्शाती है.

IFC का फोकस टियर-2 और टियर-3 शहरों पर

IFC की Asia and Pacific क्षेत्र की Infrastructure and Natural Resources की Regional Industry Manager कैथरीन कोह ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार भारत के शहरी परिवर्तन एजेंडे का एक अहम हिस्सा है.इस निवेश से टियर-2 और टियर-3 शहरों में हजारों लोगों को टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.

BII की जलवायु निवेश रणनीति में ई-मोबिलिटी अहम स्तंभ

British International Investment की Managing Director और Head of India शिल्पा कुमार ने कहा कि भारत में जलवायु कार्रवाई BII की प्राथमिकताओं में शामिल है.उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के डीकार्बनाइजेशन का एक प्रभावी साधन बताया और GreenCell Mobility में निवेश को स्वच्छ मोबिलिटी को तेज़ी से अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा

Tata Capital की क्लीनटेक फाइनेंस प्रतिबद्धता

Tata Capital के Chief Operating Officer – Corporate & Cleantech Finance मनीष चौरसिया ने कहा कि यह निवेश भारत को स्वच्छ और अधिक कुशल परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में मदद करेगा.उन्होंने GreenCell Mobility के इनोवेटिव अप्रोच को सतत शहरी विकास और समावेशी विकास के अनुरूप बताय

भारत के ई-बस सेगमेंट में GreenCell Mobility की मजबूत स्थिति

इस फंडिंग और प्रस्तावित विस्तार के साथ GreenCell Mobility भारत के इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में अपनी नेतृत्वकारी स्थिति को और मजबूत कर रही है.वैश्विक और घरेलू निवेशकों का यह समर्थन कंपनी के उस विज़न को दर्शाता है, जो भारत के लिए एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की ओर केंद्रित है.

