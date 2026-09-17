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हिंदी न्यूज़ऑटोEV Scooter में लग सकती है आग, Charging में न करें ये 5 गलतियां

EV Scooter में लग सकती है आग, Charging में न करें ये 5 गलतियां

इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करते समय न करें ये 5 गलतियां. लोकल सॉकेट, डुप्लीकेट चार्जर और ओवरचार्जिंग से लग सकती है आग, जानिए आग के खतरे से बचने के जरूरी सेफ्टी टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Sep 2026 12:26 PM (IST)
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हमारे देश में अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड ज्यादा हो गई है. क्योंकि, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम को देखते हुए अब भारतीय ग्राहक EV की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. लेकिन ऐसा देखा जाता है कि, ज्यादातर ईवी मालिक अपने स्कूटर को घर पर ही पोर्टेबल चार्जर की मदद से चार्ज करना पसंद करते हैं. घर पर चार्जिंग बेहद आसान और सुविधाजनक तो है लेकिन थोड़ी सी लापरवाही एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

क्योंकि, हाल के दिनों में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में अचानक आग लगने या शॉर्ट सर्किट होने की कई मामलें सामने आई हैं. जिसके चलते घर पर किसी भी नॉर्मल सर्किट में EV को चार्ज करना सही नहीं माना जाता है. अगर आप भी अपने घर या गैरेज में ई-स्कूटर चार्ज करते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है. चलिए जानते हैं चार्जिंग के दौरान की जाने वाली उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जो पूरे घर में आग लगने का खतरा पैदा कर सकती हैं.

कमजोर बोर्ड का इस्तेमाल

आपको बता दें कि, इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए काफी ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है. कई लोग इसे घर के साधारण 5A वाले लोकल सॉकेट या खराब क्वालिटी वाले बोर्ड में प्लग-इन कर देते हैं. इतना भारी इलेक्ट्रिक लोड न झेल पाने के कारण सॉकेट ओवरहीट होकर पिघलने लगता है और शॉर्ट-सर्किट की वजह से आग लग जाती है. ईवी चार्ज करने के लिए हमेशा घर में 15A या 16A का हैवी-ड्यूटी पावर सॉकेट ही इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी.
EV Scooter में लग सकती है आग, Charging में न करें ये 5 गलतियां

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बेकार क्वालिटी की एक्सटेंशन इस्तेमाल करना

वहीं, चार्जिंग करते समय अगर आपका पावर प्लग स्कूटर तक नहीं पहुंच रहा है तो बिना सोचे-समझे घर में पड़ी साधारण एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल न करें. नॉर्मल एक्सटेंशन वायर लगातार मिलने वाले हाई करंट को सहन नहीं कर पाते और वे अंदर ही अंदर जलने लगते हैं. यदि एक्सटेंशन लगाना बेहद जरूरी हो तो केवल हैवी-ड्यूटी और आईएसआई मार्क वाले सर्टिफाइड वायर का ही उपयोग करें. जिससे खतरा बेहद कम हो जाता है.


EV Scooter में लग सकती है आग, Charging में न करें ये 5 गलतियां

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ओवरचार्जिंग करने की लापरवाही न करें 

अक्सर यह भी देखा जाता है कि, लोग रात को सोते समय स्कूटर को चार्ज पर लगा देते हैं और सुबह तक प्लग ऑन छोड़ देते हैं. हालांकि, आधुनिक चार्जर ऑटो कट-ऑफ फीचर के साथ आते हैं लेकिन रात के समय वोल्टेज में होने वाले उतार-चढ़ाव या चार्जर के अत्यधिक गर्म होने से बैटरी के सेल्स डैमेज हो सकते हैं. बैटरी ओवरहीट होकर थर्मल रनअवे का शिकार हो सकती है इसलिए 100% चार्ज होते ही स्विच बंद कर देना चाहिए. इससे आपकी स्कूटर की बैटरी में ज्यादा दिनों तक चलती है.

डुप्लीकेट चार्जर का खतरा

आपको बता दें कि, ई-स्कूटर को कभी भी सीधी धूप में या अत्यधिक गर्म जगह पर चार्ज न करें क्योंकि चार्जिंग के दौरान बैटरी खुद गर्म होती है और बाहरी तापमान इसे खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकता है.

जबकि इसके अलावा कभी भी सस्ता या डुप्लीकेट चार्जर न खरीदें. डुप्लीकेट चार्जर में प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता जिससे लिथियम-आयन बैटरी में ब्लास्ट या आग लग सकती है. हमेशा कंपनी के ओरिजिनल चार्जर का ही उपयोग करें. अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको EV चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है,

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Sep 2026 12:26 PM (IST)
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