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CM विजय ने जन्मदिन पर की पीएम मोदी की तारीफ, 'मजबूत भारत बनाने के लिए...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने बधाई दी है. इसके साथ ही स्टालिन, अन्नामलाई और पलानीसामी ने भी पीएम मोदी के लिए कामना की.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 17 Sep 2026 11:49 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने उन्हें बधाई देते हुए तारीफ की. सीएम ने कहा, ''मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो मजबूत भारत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से नेतृत्व कर रहे हैं.''

टीवीके प्रमुख विजय ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा,, ''मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं. आप लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं, यही मेरी दिल से शुभकामना है.''

 

वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र की कामना करता हूं. 

अन्नामलाई ने क्या कहा?

बीजेपी के पूर्व नेता अन्नामलाई ने पीएम को बधाई देते हुए कहा कि देश के लिए उनकी अथक सेवा, दूरदर्शी नेतृत्व और समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाने का उनका निरंतर प्रयास लाखों लोगों को प्रेरित करता है. उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.

वहीं तमिलनाडु के पूर्व सीएम और AIADM के प्रमुख के. पलानीसामी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.

उन्होंने कहा, ''आपका निर्णायक नेतृत्व और देश के प्रति अटूट समर्पण भारत की प्रगति और समृद्धि को लगातार मजबूत कर रहा है. आपके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और देश की सेवा में निरंतर शक्ति की कामना करता हूं.''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 17 Sep 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu PM MOdi Birthday Breaking News Abp News CM Vijay
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