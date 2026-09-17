CM विजय ने जन्मदिन पर की पीएम मोदी की तारीफ, 'मजबूत भारत बनाने के लिए...'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने बधाई दी है. इसके साथ ही स्टालिन, अन्नामलाई और पलानीसामी ने भी पीएम मोदी के लिए कामना की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने उन्हें बधाई देते हुए तारीफ की. सीएम ने कहा, ''मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो मजबूत भारत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से नेतृत्व कर रहे हैं.''
टीवीके प्रमुख विजय ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा,, ''मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं. आप लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं, यही मेरी दिल से शुभकामना है.''
வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வரும் மாண்புமிகு இந்தியப் பிரதமர் திரு.நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 17, 2026
தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் நீடுழி வாழ உளமார வாழ்த்துகிறேன்.
I… pic.twitter.com/2stjwXq2JC
वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र की कामना करता हूं.
अन्नामलाई ने क्या कहा?
बीजेपी के पूर्व नेता अन्नामलाई ने पीएम को बधाई देते हुए कहा कि देश के लिए उनकी अथक सेवा, दूरदर्शी नेतृत्व और समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाने का उनका निरंतर प्रयास लाखों लोगों को प्रेरित करता है. उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.
वहीं तमिलनाडु के पूर्व सीएम और AIADM के प्रमुख के. पलानीसामी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.
Warm birthday wishes to our Hon’ble Prime Minister Thiru. @narendramodi Avl.— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) September 17, 2026
Your decisive leadership and unwavering commitment to the nation continue to strengthen India’s progress and prosperity.
Wishing you good health, long life and continued strength in the service of our… pic.twitter.com/fpoqoLvF62
उन्होंने कहा, ''आपका निर्णायक नेतृत्व और देश के प्रति अटूट समर्पण भारत की प्रगति और समृद्धि को लगातार मजबूत कर रहा है. आपके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और देश की सेवा में निरंतर शक्ति की कामना करता हूं.''