दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन

दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलेट ट्रेन का जंक्शन बनाया जाएगा. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) जल्द ही कंसल्टेंसी एजेंसी का चयन करेगा. कंसल्टेंसी एजेंसी को दो साल में डिजाइन तैयार करनी होगी. डिजाइन में पुल, रेलवे ट्रैक, स्टेशन, डिपो, मेंटेनेंस डिपो, एप्रोच लाइन, फीडर सेक्शन और रास्ते में आने वाले शामिल किया जाएगा.

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर लखनऊ के लिए इस लिए खास है क्योंकि लखनऊ में बुलेट ट्रेन का जंक्शन बनाया जाएगा. इसके साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा. वहीं योजना के मुताबिक रायबरेली में भी एक जंक्शन बनाया जाएगा. योजना से जुड़े अफसर के मुताबिक यह पहला ऐसा हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जिसमें जंक्शन भी बनाए जाएंगे.

320-350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार

RFP में एजेंसी को मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के मानकों के आधार पर 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डबल लाइन कॉरिडोर की डिजाइन तैयार करनी होगी. इसमें हाई स्पीड रेल से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों और कोड को ध्यान में रखा जाएगा.

दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को दो चरणों में पूरा करने की योजना है. पहला चरण में दिल्ली से लखनऊ होते हुए वाराणसी तक करीब 756 किमी का होगा. पहले चरण में दिल्ली के सराय काले खां से नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही होते हुए वाराणसी तक हाई स्पीड रेल पहुंचाने की योजना है. जबकि दूसरा चरण वाराणसी से सिलीगुड़ी तक करीब 744 किमी का होगा.

सर्वे का काम पूरा

NHSRCL पहले ही प्रस्तावित एलाइनमेंट के लिए दो चरणों में सर्वे करा चुका है. सर्वे रिपोर्ट कॉरपोरेशन को सौंप दी गई है. अब ग्लोबल RFP के जरिए कंसल्टेंसी एजेंसी का चयन किया जाएगा. इसके बाद डिजाइन और सिविल कामों से जुड़ी तैयारी आगे बढ़ेगी.

6 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से सिलीगुड़ी

दिल्ली से लखनऊ: करीब 2 घंटे 12 मिनट

लखनऊ से वाराणसी: करीब 2 घंटे

वाराणसी से सिलीगुड़ी: करीब 4 घंटे 41 मिनट

पटना से सिलीगुड़ी: करीब 2 घंटे 55 मिनट

दिल्ली से सिलीगुड़ी: करीब 6 घंटे 45 मिनट