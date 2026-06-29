दिल्ली वाले नहीं खरीद पाएंगे मोटरसाइकिल, अब बिकेंगी सिर्फ ये टू-व्हीलर

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली कैबिनेट ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसे 1 जुलाई 2026 से लागू किए जाने की तैयारी है. इस पॉलिसी के तहत अगले 4 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है. नई नीति में सबसे बड़ा फैसला पेट्रोल और सीएनजी से चलाने वाले नए टू-व्हीलर को लेकर लिया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या दिल्ली वाले अब पेट्रोल मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाएंगे और नई ईवी पॉलिसी में क्या बड़ा फैसला लिया गया है.

अप्रैल 2028 के बाद नहीं होगा नए पेट्रोल टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन

नई ईवी पॉलिसी के अनुसार 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और सीएनजी टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. यानी इस तारीख के बाद राजधानी में नई बाइक या स्कूटर खरीदने वाले लोगों के लिए केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का ऑप्शन ही उपलब्ध होगा. हालांकि ये नियम केवल नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा, जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल या सीएनजी बाइक और स्कूटर है, वह अपनी गाड़ियां पहले की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे. सरकार ने मौजूदा वाहनों को बंद करने या स्क्रैप करने जैसे कोई घोषणा नहीं की है.

ऑटो रिक्शा भी होंगे पूरी तरह इलेक्ट्रिक

नई नीति में तीन पहिया वाहनों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में काम होगा.



इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रही है. नई ईवी पॉलिसी के पहले वर्ष में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इसके अलावा बीएस-4 चार पहिया वाहन स्क्रैप करने वालों को 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह स्वच्छ ऑप्शन अपनाए जा सके.

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हाइब्रिड वाहनों को नहीं मिलेगा फायदा

नई पॉलिसी में हाइब्रिड वाहनों के लिए किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं रखी गयी है. इसमें पहले ड्राफ्ट में हाइब्रिड वालों पर रोड टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव था, लेकिन अंतिम मंजूरी में इसे शामिल नहीं किया गया है. वहीं दिल्ली सरकार का कहना है की राजधानी में वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण होता है, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाकर प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाएगी. सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने से शहर की हवा बेहतर होगी और लोगों को स्वच्छ परिवहन का ऑप्शन मिलेगा.

मौजूदा बाइक चालकों को घबराने की नहीं है जरूरत

नई ईवी पॉलिसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूद पेट्रोल बाइक और स्कूटर बंद हो जाएंगे तो इसका जवाब नहीं है. दरअसल सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा, जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल या सीएनजी टू व्हीलर है वह उन्हें पहले की तरह चलाते रहेंगे. इसलिए मौजूदा वाहन मालिकों को फिलहाल किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

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