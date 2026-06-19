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हिंदी न्यूज़ऑटोLand Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी?

Land Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी?

Land Cruiser LC300: इसकी ऑफ-रोड क्षमता में काफी सुधार हुआ है. चाहे पहाड़ी इलाके हों या खराब सड़कें हों, यह एसयूवी लगभग हर तरह के रास्ते पर आसानी से चल सकती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: क़मरजहां |  Updated at : 19 Jun 2026 12:14 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को अपनी शानदार Toyota Land Cruiser LC300 चलाते हुए देखा गया. ऐसे में यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर देश के कई बड़े नेताओं और लोगों की पसंद यह एसयूवी क्यों बनी हुई है? करीब 2.5 करोड़ रुपये की ऑन-रोड कीमत वाली यह लग्जरी एसयूवी न सिर्फ अपने दमदार प्रेजेंस के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी पॉपुलेरिटी इतनी ज्यादा है कि लॉन्च के समय इसका वेटिंग पीरियड कई साल तक पहुंच गया था. 

Toyota Land Cruiser LC300 सिर्फ एक लग्जरी एसयूवी नहीं, बल्कि यह मजबूती, शानदार प्रदर्शन और हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यही वजह है कि कई पॉलिटीशियन, कारोबारी और वीआईपी लोग इसे अपनी पहली पसंद मानते हैं. सड़क पर इसकी बड़ी और दमदार प्रेजेंस इसे भीड़ से अलग बनाती है. जहां दूसरी महंगी लग्जरी एसयूवी आराम और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देती हैं, वहीं लैंड क्रूजर को कठिन परिस्थितियों में भी बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए तैयार किया गया है.

क्या है Land Cruiser LC300 की खासियत?

Toyota Land Cruiser LC300 को कंपनी ने पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. पहले के मुकाबले इसे और ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिससे इसकी ऑफ-रोड क्षमता में काफी सुधार हुआ है. चाहे पहाड़ी इलाके हों, रेगिस्तान, कच्चे रास्ते या खराब सड़कें हों. यह एसयूवी लगभग हर तरह के रास्ते पर आसानी से चल सकती है. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है.

भारतीय बाजार में यह एसयूवी पावरफुल V6 डीजल इंजन के साथ आती है. यह इंजन इतना दमदार है कि लगभग 3 टन वजनी इस गाड़ी को भी आसानी से तेज रफ्तार दे सकता है. इसके इंजन का टॉर्क काफी मजबूत है, जिससे मुश्किल रास्तों और भारी लोड के चलते भी शानदार प्रदर्शन मिलता है.

किन लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर?

न्यू जनरेशन Toyota Land Cruiser की LC300 में पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न फीचर्स और बेहतर कम्फर्ट दिया गया है. हालांकि, इसकी कीमत में मिलने वाली कुछ अन्य लग्जरी एसयूवी की तुलना में इसमें कुछ ज्यादा मॉडर्न लग्जरी फीचर्स कम देखने को मिल सकते हैं. लेकिन इसकी मजबूती, भरोसेमंद इंजीनियरिंग और लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन इस कमी को काफी हद तक पूरा कर देते हैं.

यही वजह है कि Toyota Land Cruiser LC300 आज भी नेताओं, वीआईपी लोगों और लंबा सफर करने वाले लोगों के बीच बेहद पॉपुलर बनी हुई है. शानदार रोड प्रेजेंस, हर परिस्थिति में भरोसेमंद प्रदर्शन और मजबूत निर्माण इसे दुनिया की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक बनाते हैं.

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Published at : 19 Jun 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Toyota Land Cruiser Thalapathy Vijay Thalapathy Vijay Car Land Cruiser LC300
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