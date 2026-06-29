क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म? 2 हफ्ते में 3 बड़े जुर्म, कैसे 15 घंटे में धराए सभी आरोपी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म हुआ? 2 हफ्ते में अलग-अलग जगह 3 बड़े जुर्म, लेकिन 15 घंटे में पकड़ाए सभी आरोपी!

Explained: क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म हुआ? 2 हफ्ते में अलग-अलग जगह 3 बड़े जुर्म, लेकिन 15 घंटे में पकड़ाए सभी आरोपी!

Perfect Murder Concept: साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल ने 1946 में अपने पेपर 'द डिक्लाइन ऑफ द इंग्लिश मर्डर' में एक 'परफेक्ट मर्डर' की खासियतें बताई थीं. जो इतना सटीक हो कि मकसद पूरा हो जाए.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 29 Jun 2026 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले दो हफ्तों में भारत में तीन सनसनीखेज हत्याओं ने पूरे देश का ध्यान खींचा. मुंबई की लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या, दिल्ली में 10 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या और पुणे के लोहागढ़ किले पर एक रियल्टर की संदिग्ध मौत. तीनों मामलों में आरोपी कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस की गिरफ्त में आ गए. इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन थी- डिजिटल सुराग. CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, GPS डेटा और यहां तक कि एक टी-शर्ट पर बना छोटा-सा लोगो ने अपराधियों को बेनकाब कर दिया. तो क्या अब 'परफेक्ट मर्डर' का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है...

पहली कहानी: दिल्ली में पिता की याद ने 7 घंटे में पकड़वाया हत्यारा

22 जून 2026 की सुबह 5 बजे दिल्ली पुलिस को एक PCR कॉल आई. छत्तरपुर इलाके से एक 10 साल की बच्ची लापता थी. बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आखिरी बार एक सफेद कार देखी थी, जिस पर पीली कमर्शियल नंबर प्लेट थी. रात के अंधेरे में उसी कार में उनकी बेटी गायब हो गई थी.

यह एक बहुत पतला सुराग था, लेकिन पुलिस के लिए काफी था. जॉइंट पुलिस कमिश्नर विजय कुमार ने 9 टीमें बनाईं और DCP अनंत मित्तल की निगरानी में पूरा तकनीकी ऑपरेशन शुरू हुआ.

घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरों में एक धुंधली, दानेदार परछाई दिखी, जहां एक कार अंधेरे में खड़ी थी. पुलिस ने तीन बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनियों से संपर्क किया. उस इलाके और समय पर सभी रजिस्टर्ड वाहनों का GPS डेटा मांगा. 70 अन्य कैमरों के फुटेज की जांच की. GPS कोऑर्डिनेट्स को CCTV टाइमस्टैम्प के साथ क्रॉस-रेफरेंस करके पुलिस ने आरोपी की कार का इलेक्ट्रॉनिक रूट तैयार कर लिया.

आरोपी बसु कुमार सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था ताकि वह गायब हो सके. लेकिन अपराध के बाद उसने एक राइड एक्सेप्ट करने के लिए फोन ऑन किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई. सुबह 5 बजे PCR कॉल आई थी. दोपहर 12 बजे तक पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला और बच्ची के शव का पता महरौली मेट्रो स्टेशन के पास बताया.

दूसरी कहानी: मुंबई में टी-शर्ट के लोगो ने 15 घंटे में पकड़वाया आरोपी

23 जून 2026 की रात... मुंबई की चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में 22 साल के मयंक लोहार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. भारी बारिश की वजह से ट्रेन का दरवाजा बंद रखने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोपी रोशन सुवर्णा ने चाकू निकाला और मयंक पर कई वार किए, फिर बोरीवली स्टेशन पर भीड़ में गायब हो गया.

पुलिस के पास बस एक हत्यारे का धुंधला CCTV फुटेज था. लेकिन मुंबई के रेलवे नेटवर्क पर करीब 400 CCTV कैमरे लगे हैं. पुलिस टीमों ने सारा फुटेज खंगालना शुरू किया. तभी नजर आया एक छोटा-सा सुराग- आरोपी की टी-शर्ट पर बना एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी का लोगो.

पुलिस ने उस कंपनी से संपर्क किया और कंपनी ने फुटेज में दिख रहे शख्स की पहचान रोशन सुवर्णा के रूप में की. अब पुलिस के पास आरोपी का पता, नौकरी की जानकारी और मोबाइल नंबर था. इसके बाद मोबाइल ट्रैकिंग   की मदद से पुलिस ने उसके भागने का पूरा रूट रीकंस्ट्रक्ट किया. पता चला कि सुवर्णा बोरीवली से मीरा रोड अपने घर गया, नहाया, कपड़े बदले और पनवेल की ओर भागा. वहां से वह अपने घर मैंगलोर के लिए बस पकड़ने वाला था. पुलिस ने हत्या के 15 घंटे के अंदर पनवेल स्टेशन पर उसे दबोच लिया.

तीसरी कहानी: पुणे में '10 घंटे की डिजिटल चुप्पी' बनी सबूत

पुणे के लोहागढ़ किले पर रियल्टर केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत हो गई. इस मामले में आरोपी हैं केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसका प्रेमी चेतन चौधरी.

पुलिस की तकनीकी सर्विलांस टीम ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की. पता चला कि घटना से 34 मिनट पहले सिया ने चेतन को फोन किया था. पुलिस को शक हुआ कि इस कॉल में सिया ने चेतन को अपनी सटीक लोकेशन बताई और अकेले होने का भरोसा दिलाया.

इससे भी अहम बात रही कि वॉट्सएप चैट, इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन और वॉयस नोट्स आरोपियों के डिवाइस से डिलीट कर दिए गए थे. साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अब उस डिलीट डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं.

आरोपी चेतन चौधरी ने अपराध के दौरान 10 घंटे से ज्यादा समय तक अपना फोन बंद रखा. दुकान पर अपना फोन छोड़ा और कर्मचारी का फोन लेकर किले पहुंचा था. यानी उसने जानबूझकर खुद को डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया था. लेकिन यह 'डिजिटल चुप्पी' ही उसके खिलाफ सबूत बन गई. पुलिस ने CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और इस लंबी डिजिटल गैप को मिलाकर पूरी साजिश उजागर कर दी.

तो क्या 'परफेक्ट मर्डर' का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है?

'परफेक्ट मर्डर' की धारणा सदियों पुरानी है. साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल ने 1946 में अपने पेपर 'द डिक्लाइन ऑफ द इंग्लिश मर्डर' में एक 'परफेक्ट मर्डर' की खासियतें बताई थीं. जो इतना सटीक हो कि मकसद पूरा हो जाए.

साइंटिस्ट्स के नजरिए से देखें तो 'परफेक्ट मर्डर' वह है जिसमें कोई कानूनी सजा न मिले और जनता की नजरों में हत्यारा बच जाए. लेकिन जैसा कि व्लादिमीर नाबोकोव ने अपने उपन्यास 'लोलिता' में लिखा, 'कोई भी इंसान परफेक्ट मर्डर नहीं कर सकता. हालांकि, मौका ऐसा कर सकता है.' आज के डिजिटल युग में 'मौका' की गुंजाइश भी कम होती जा रही है:

  • हर जगह CCTV कैमरे: देशभर की लगभग हर सार्वजनिक जगहों पर CCTV कैमरे लगे हैं. अपराधी चाहे जितना भी छिपकर भागे, कहीं न कहीं कोई कैमरा उसे रिकॉर्ड कर ही लेता है.
  • मोबाइल फोन का डिजिटल फुटप्रिंट: चाहे फोन ऑन हो या ऑफ, हर फोन की अपनी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होती है. GPS लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और इंटरनेट लॉग सबूत बन जाते हैं.
  • फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक: मुंबई की पश्चिमी रेलवे पर 400 CCTV कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन फीचर है. इसी तकनीक ने कुछ ही घंटों में एक शख्स को 2.5 करोड़ की आबादी में से निकाला.
  • डिजिटल फोरेंसिक: डिलीट किए गए वॉट्सएप चैट्स और इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन को भी रिकवर किया जा सकता है.
  • पॉटेंशियल विटनेस: मुंबई लोकल ट्रेन मर्डर केस में बायस्टैंडर क्लिप्स वायरल हो गईं, जिसने जांच को और तेज कर दिया.

क्राइम वेब सीरीज देखकर 'परफेक्ट मर्डर' की प्लानिंग

एक दिलचस्प मामला यह भी है कि दिल्ली के गांधी विहार में फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता चौहान ने क्राइम वेब सीरीज देखकर 'परफेक्ट मर्डर' की प्लानिंग की थी. उसने अपने लिव-इन पार्टनर का गला घोंटा, शरीर पर तेल, घी और शराब डालकर आग लगा दी. फिर गैस सिलेंडर का वॉल्व खुला छोड़ दिया ताकि हादसा लगे.

एक फोरेंसिक स्टूडेंट होने के नाते वह सबूत मिटाने के तरीके जानती थी, लेकिन CCTV में दो नकाबपोश लोग घर में एंट्री करते दिख गए. जलने के निशानों में गड़बड़ी पाई गईं जो एक्सीडेंटल फायर से मेल नहीं खाती थीं. दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रवींद्र यादव ने कहा, 'मामला पूरी तरह से प्लान किए गए हत्याओं में से एक था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे और भी बेहतर तरीके से सुलझाया.'

कुल मिलाकर जब तक चूक, लापरवाही या सिस्टम की कमियां हैं, तब तक कुछ अपराधी बच निकलेंगे. लेकिन डिजिटल सुरागों का जाल इतना फैल चुका है कि आज के जमाने में बिना पकड़े जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. जैसा कि रवींद्र यादव ने कहा, 'चाहे प्लानिंग कितनी भी परफेक्ट क्यों न हो, अपराधी हमेशा कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाते हैं.'

नोट:- यह आर्टिकल किसी भी तरह के जुर्म को बढ़ावा या तरफदारी नहीं करता है. यह एक्सप्लेनर सिर्फ 'परफेक्ट मर्डर' पर बेस्ड है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Mumbai Train MURDER Mehrauli Murder Case PUNE MURDER CASE CRIME TRENDING CRIME NEWS Perfect Murder Perfect Murder Concept Mumbai Local Train Murder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म हुआ? 2 हफ्ते में अलग-अलग जगह 3 बड़े जुर्म, लेकिन 15 घंटे में पकड़ाए सभी आरोपी!
क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म? 2 हफ्ते में 3 बड़े जुर्म, कैसे 15 घंटे में धराए सभी आरोपी
इंडिया
Puri Rath Yatra 2026: होटल बुकिंग के नाम पर बड़ा फ्रॉड, 46 फर्जी वेबसाइटें ब्लॉक, श्रद्धालुओं के लिए पुलिस का अलर्ट
होटल बुकिंग के नाम पर बड़ा फ्रॉड, 46 फर्जी वेबसाइटें ब्लॉक, श्रद्धालुओं के लिए पुलिस का अलर्ट
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
इंडिया
Weather Update: बस 48 घंटे और.. फिर बदलेगा मौसम का पूरा खेल! दिल्ली समेत इन राज्यों में लू पर बारिश का बड़ा वार
बस 48 घंटे और.. फिर बदलेगा मौसम का पूरा खेल! दिल्ली समेत इन राज्यों में लू पर बारिश का बड़ा वार
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
बिहार
एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के मामले में अब नया विवाद शुरू, प्रशासन ने कहा- 'जिस भूमि पर…'
एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के मामले में अब नया विवाद शुरू, प्रशासन ने कहा- 'जिस भूमि पर…'
क्रिकेट
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget