क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म? 2 हफ्ते में 3 बड़े जुर्म, कैसे 15 घंटे में धराए सभी आरोपी

पिछले दो हफ्तों में भारत में तीन सनसनीखेज हत्याओं ने पूरे देश का ध्यान खींचा. मुंबई की लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या, दिल्ली में 10 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या और पुणे के लोहागढ़ किले पर एक रियल्टर की संदिग्ध मौत. तीनों मामलों में आरोपी कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस की गिरफ्त में आ गए. इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन थी- डिजिटल सुराग. CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, GPS डेटा और यहां तक कि एक टी-शर्ट पर बना छोटा-सा लोगो ने अपराधियों को बेनकाब कर दिया. तो क्या अब 'परफेक्ट मर्डर' का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है...

पहली कहानी: दिल्ली में पिता की याद ने 7 घंटे में पकड़वाया हत्यारा

22 जून 2026 की सुबह 5 बजे दिल्ली पुलिस को एक PCR कॉल आई. छत्तरपुर इलाके से एक 10 साल की बच्ची लापता थी. बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आखिरी बार एक सफेद कार देखी थी, जिस पर पीली कमर्शियल नंबर प्लेट थी. रात के अंधेरे में उसी कार में उनकी बेटी गायब हो गई थी.

यह एक बहुत पतला सुराग था, लेकिन पुलिस के लिए काफी था. जॉइंट पुलिस कमिश्नर विजय कुमार ने 9 टीमें बनाईं और DCP अनंत मित्तल की निगरानी में पूरा तकनीकी ऑपरेशन शुरू हुआ.

घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरों में एक धुंधली, दानेदार परछाई दिखी, जहां एक कार अंधेरे में खड़ी थी. पुलिस ने तीन बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनियों से संपर्क किया. उस इलाके और समय पर सभी रजिस्टर्ड वाहनों का GPS डेटा मांगा. 70 अन्य कैमरों के फुटेज की जांच की. GPS कोऑर्डिनेट्स को CCTV टाइमस्टैम्प के साथ क्रॉस-रेफरेंस करके पुलिस ने आरोपी की कार का इलेक्ट्रॉनिक रूट तैयार कर लिया.

आरोपी बसु कुमार सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था ताकि वह गायब हो सके. लेकिन अपराध के बाद उसने एक राइड एक्सेप्ट करने के लिए फोन ऑन किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई. सुबह 5 बजे PCR कॉल आई थी. दोपहर 12 बजे तक पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला और बच्ची के शव का पता महरौली मेट्रो स्टेशन के पास बताया.

दूसरी कहानी: मुंबई में टी-शर्ट के लोगो ने 15 घंटे में पकड़वाया आरोपी

23 जून 2026 की रात... मुंबई की चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में 22 साल के मयंक लोहार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. भारी बारिश की वजह से ट्रेन का दरवाजा बंद रखने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोपी रोशन सुवर्णा ने चाकू निकाला और मयंक पर कई वार किए, फिर बोरीवली स्टेशन पर भीड़ में गायब हो गया.

पुलिस के पास बस एक हत्यारे का धुंधला CCTV फुटेज था. लेकिन मुंबई के रेलवे नेटवर्क पर करीब 400 CCTV कैमरे लगे हैं. पुलिस टीमों ने सारा फुटेज खंगालना शुरू किया. तभी नजर आया एक छोटा-सा सुराग- आरोपी की टी-शर्ट पर बना एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी का लोगो.

पुलिस ने उस कंपनी से संपर्क किया और कंपनी ने फुटेज में दिख रहे शख्स की पहचान रोशन सुवर्णा के रूप में की. अब पुलिस के पास आरोपी का पता, नौकरी की जानकारी और मोबाइल नंबर था. इसके बाद मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से पुलिस ने उसके भागने का पूरा रूट रीकंस्ट्रक्ट किया. पता चला कि सुवर्णा बोरीवली से मीरा रोड अपने घर गया, नहाया, कपड़े बदले और पनवेल की ओर भागा. वहां से वह अपने घर मैंगलोर के लिए बस पकड़ने वाला था. पुलिस ने हत्या के 15 घंटे के अंदर पनवेल स्टेशन पर उसे दबोच लिया.

तीसरी कहानी: पुणे में '10 घंटे की डिजिटल चुप्पी' बनी सबूत

पुणे के लोहागढ़ किले पर रियल्टर केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत हो गई. इस मामले में आरोपी हैं केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसका प्रेमी चेतन चौधरी.

पुलिस की तकनीकी सर्विलांस टीम ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की. पता चला कि घटना से 34 मिनट पहले सिया ने चेतन को फोन किया था. पुलिस को शक हुआ कि इस कॉल में सिया ने चेतन को अपनी सटीक लोकेशन बताई और अकेले होने का भरोसा दिलाया.

इससे भी अहम बात रही कि वॉट्सएप चैट, इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन और वॉयस नोट्स आरोपियों के डिवाइस से डिलीट कर दिए गए थे. साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अब उस डिलीट डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं.

आरोपी चेतन चौधरी ने अपराध के दौरान 10 घंटे से ज्यादा समय तक अपना फोन बंद रखा. दुकान पर अपना फोन छोड़ा और कर्मचारी का फोन लेकर किले पहुंचा था. यानी उसने जानबूझकर खुद को डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया था. लेकिन यह 'डिजिटल चुप्पी' ही उसके खिलाफ सबूत बन गई. पुलिस ने CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और इस लंबी डिजिटल गैप को मिलाकर पूरी साजिश उजागर कर दी.

तो क्या 'परफेक्ट मर्डर' का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है?

'परफेक्ट मर्डर' की धारणा सदियों पुरानी है. साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल ने 1946 में अपने पेपर 'द डिक्लाइन ऑफ द इंग्लिश मर्डर' में एक 'परफेक्ट मर्डर' की खासियतें बताई थीं. जो इतना सटीक हो कि मकसद पूरा हो जाए.

साइंटिस्ट्स के नजरिए से देखें तो 'परफेक्ट मर्डर' वह है जिसमें कोई कानूनी सजा न मिले और जनता की नजरों में हत्यारा बच जाए. लेकिन जैसा कि व्लादिमीर नाबोकोव ने अपने उपन्यास 'लोलिता' में लिखा, 'कोई भी इंसान परफेक्ट मर्डर नहीं कर सकता. हालांकि, मौका ऐसा कर सकता है.' आज के डिजिटल युग में 'मौका' की गुंजाइश भी कम होती जा रही है:

हर जगह CCTV कैमरे: देशभर की लगभग हर सार्वजनिक जगहों पर CCTV कैमरे लगे हैं. अपराधी चाहे जितना भी छिपकर भागे, कहीं न कहीं कोई कैमरा उसे रिकॉर्ड कर ही लेता है.

देशभर की लगभग हर सार्वजनिक जगहों पर CCTV कैमरे लगे हैं. अपराधी चाहे जितना भी छिपकर भागे, कहीं न कहीं कोई कैमरा उसे रिकॉर्ड कर ही लेता है. मोबाइल फोन का डिजिटल फुटप्रिंट: चाहे फोन ऑन हो या ऑफ, हर फोन की अपनी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होती है. GPS लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और इंटरनेट लॉग सबूत बन जाते हैं.

चाहे फोन ऑन हो या ऑफ, हर फोन की अपनी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होती है. GPS लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और इंटरनेट लॉग सबूत बन जाते हैं. फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक: मुंबई की पश्चिमी रेलवे पर 400 CCTV कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन फीचर है. इसी तकनीक ने कुछ ही घंटों में एक शख्स को 2.5 करोड़ की आबादी में से निकाला.

मुंबई की पश्चिमी रेलवे पर 400 CCTV कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन फीचर है. इसी तकनीक ने कुछ ही घंटों में एक शख्स को 2.5 करोड़ की आबादी में से निकाला. डिजिटल फोरेंसिक: डिलीट किए गए वॉट्सएप चैट्स और इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन को भी रिकवर किया जा सकता है.

डिलीट किए गए वॉट्सएप चैट्स और इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन को भी रिकवर किया जा सकता है. पॉटेंशियल विटनेस: मुंबई लोकल ट्रेन मर्डर केस में बायस्टैंडर क्लिप्स वायरल हो गईं, जिसने जांच को और तेज कर दिया.

क्राइम वेब सीरीज देखकर 'परफेक्ट मर्डर' की प्लानिंग

एक दिलचस्प मामला यह भी है कि दिल्ली के गांधी विहार में फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता चौहान ने क्राइम वेब सीरीज देखकर 'परफेक्ट मर्डर' की प्लानिंग की थी. उसने अपने लिव-इन पार्टनर का गला घोंटा, शरीर पर तेल, घी और शराब डालकर आग लगा दी. फिर गैस सिलेंडर का वॉल्व खुला छोड़ दिया ताकि हादसा लगे.

एक फोरेंसिक स्टूडेंट होने के नाते वह सबूत मिटाने के तरीके जानती थी, लेकिन CCTV में दो नकाबपोश लोग घर में एंट्री करते दिख गए. जलने के निशानों में गड़बड़ी पाई गईं जो एक्सीडेंटल फायर से मेल नहीं खाती थीं. दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रवींद्र यादव ने कहा, 'मामला पूरी तरह से प्लान किए गए हत्याओं में से एक था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे और भी बेहतर तरीके से सुलझाया.'

कुल मिलाकर जब तक चूक, लापरवाही या सिस्टम की कमियां हैं, तब तक कुछ अपराधी बच निकलेंगे. लेकिन डिजिटल सुरागों का जाल इतना फैल चुका है कि आज के जमाने में बिना पकड़े जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. जैसा कि रवींद्र यादव ने कहा, 'चाहे प्लानिंग कितनी भी परफेक्ट क्यों न हो, अपराधी हमेशा कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाते हैं.'

नोट:- यह आर्टिकल किसी भी तरह के जुर्म को बढ़ावा या तरफदारी नहीं करता है. यह एक्सप्लेनर सिर्फ 'परफेक्ट मर्डर' पर बेस्ड है.