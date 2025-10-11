हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Elon Musk ने रीपोस्ट किया रोहित शर्मा की Tesla Y ड्राइव का वीडियो, बोले-'टेस्ला को विज्ञापन की जरूरत नहीं'

Elon Musk ने रीपोस्ट किया रोहित शर्मा की Tesla Y ड्राइव का वीडियो, बोले-'टेस्ला को विज्ञापन की जरूरत नहीं'

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में हाल ही में टेस्ला Model Y शामिल हुई है. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसका वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Oct 2025 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इन दिनों अपनी नई Tesla Model Y की वजह से सुर्खियों में हैं. 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की तैयारियों के बीच “हिटमैन” को हाल ही में अपनी नई टेस्ला Model Y चलाते हुए देखा गया. उनका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में रोहित अपनी नई Tesla Y को मुंबई की सड़कों पर चलाते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर फैंस ही नहीं, बल्कि Elon Musk भी इंप्रेस हो गए. आइए विस्तार से जानते हैं.

Elon Musk का ट्वीट वायरल

  • रोहित शर्मा की Tesla ड्राइव का वीडियो जब Elon Musk तक पहुंचा, तो उन्होंने खुद इस पोस्ट को शेयर किया. उन्होंने लिखा, “That’s why Tesla doesn’t need advertising.” यानी, Tesla को विज्ञापन पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्रांड के फैंस और हाई-प्रोफाइल यूजर्स खुद इसे दुनिया भर में प्रमोट कर देते हैं. रोहित शर्मा, जिनके 45 मिलियन Instagram फॉलोअर्स हैं, अब टेस्ला के फ्री ग्लोबल प्रमोटर बन गए हैं. ये एक ऐसा उदाहरण है, जहां एक स्पोर्ट्स स्टार की एक झलक ने बिना किसी विज्ञापन खर्च के Tesla को करोड़ों रुपये का मार्केटिंग वैल्यू दिला दी.

Tesla की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी

  • टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो पारंपरिक विज्ञापनों पर एक डॉलर भी खर्च नहीं करती, फिर भी उसकी हर नई कार चर्चा का विषय बन जाती है. हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की नई टेस्ला कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. यह वीडियो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में टेस्ला के लिए करोड़ों रुपये के मुफ्त प्रमोशन के बराबर साबित हुआ. यही वह रणनीति है जिसने एलन मस्क की कंपनी को “इनोवेशन से चलने वाला ब्रांड” बना दिया है.

Tesla Model Y कार

  • रोहित शर्मा ने जो Tesla Model Y खरीदी है, उसी मॉडल का एक किफायती वेरिएंट अब अमेरिकी बाजार में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम Model Y Standard है. इस कार में 69.5 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 517 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इसकी पावर लगभग 300 हॉर्सपावर है, जो इसे एक तेज और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देती है.

डिजाइन में बदलाव लेकिन स्टाइल बरकरार

  • Tesla Model Y Standard के डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि इसकी कीमत कम रखी जा सके. कंपनी ने कुछ फीचर्स को हटा दिया है, लेकिन स्टाइल और परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं किया गया है. नए मॉडल में 18-इंच के स्टैंडर्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और पैनोरमिक ग्लास सनरूफ को हटा दिया गया है. यह कार तीन रंगों -व्हाइट, ब्लैक और ग्रे में उपलब्ध है. फ्रंट डिजाइन में भी हल्के बदलाव किए गए हैं, जिससे इसका लुक थोड़ा मिनिमलिस्ट लगने लगा है.

Tesla की नई रणनीति

  • Tesla की यह नई लाइनअप ऐसे समय आई है जब कंपनी बिक्री में गिरावट का सामना कर रही थी. इस स्थिति से निपटने के लिए मस्क ने अब “Affordable EVs” की दिशा में कदम बढ़ाया है. Model Y Standard और Model 3 Standard जैसे मॉडल्स Tesla के लिए “Mass-Market Expansion” की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं. Elon Musk का फोकस अब सिर्फ लग्ज़री नहीं बल्कि ‘Luxury for Everyone’ के विजन पर है.

Published at : 11 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Embed widget