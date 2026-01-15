e-Access Vs Ather 450: कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है ज्यादा दमदार, खरीदने से पहले जानें अंतर

सुजुकी ने आखिरकार भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपना नया Suzuki e-Access इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.88 लाख रखी गई है. इस लॉन्च के साथ ही अब इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में केवल स्टार्टअप कंपनियों का दबदबा नहीं रहा, बल्कि सुजुकी जैसी भरोसेमंद कंपनी भी मैदान में उतर आई है. Suzuki e-Access का सीधा मुकाबला भारत के सबसे पॉपुलर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather 450 Apex से होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों में से कौन सा स्कूटर ज्यादा बेहतर है.

कीमत में कितना है फर्क?

कीमत की बात करें तो Suzuki e-Access और Ather 450 Apex लगभग एक ही रेंज में आते हैं. Ather 450 Apex की एक्स-शोरूम कीमत 1,89,946 है, जबकि Suzuki e-Access 1,88,490 में उपलब्ध है. यानी दोनों के बीच कीमत का अंतर केवल 1,456 का है. इतने कम अंतर में ग्राहक को यह तय करना होता है कि वह बेहतर परफॉर्मेंस या भरोसेमंद ब्रांड के साथ बैलेंस राइड चाहता है.

बैटरी, रेंज और स्पीड की तुलना

Suzuki e-Access में 3.07 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 95 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसकी टॉप स्पीड 71 किमी प्रति घंटा है, जो डेली यूज के लिए बेहतर मानी जाती है. दूसरी तरफ Ather 450 Apex में 3.7 kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो करीब 157 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है. इसकी टॉप स्पीड 100 किमी प्रति घंटा तक जाती है, जिससे यह ज्यादा तेज और स्पोर्टी बन जाता है.

पावर और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

परफॉर्मेंस के मामले में Ather 450 Apex साफ तौर पर आगे नजर आता है. यह स्कूटर 9.38 बीएचपी की पावर और 26 Nm का टॉर्क देता है, जबकि Suzuki e-Access 5.49 बीएचपी की पावर और 15 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. Ather का एक्सीलरेशन और ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस ज्यादा दमदार है, वहीं Suzuki e-Access आरामदायक और स्मूद राइड पर फोकस करता है.

आखिर कौन सा स्कूटर है बेस्ट?

अगर आप ज्यादा रेंज, तेज स्पीड और स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो Ather 450 Apex बेहतर विकल्प साबित होता है. वहीं, अगर आप सुजुकी के भरोसेमंद नाम और बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं, तो Suzuki e-Access भी एक अच्छा ऑप्शन है.

