हिंदी न्यूज़ऑटो77 लाख में लॉन्च हुई Ducati Panigale V4 Tricolore, सिर्फ इतने लोगों को ही मिलेगी

77 लाख में लॉन्च हुई Ducati Panigale V4 Tricolore, सिर्फ इतने लोगों को ही मिलेगी

Ducati ने भारत में Panigale V4 Tricolore लॉन्च की है. 77 लाख कीमत वाली यह लिमिटेड एडिशन सुपरबाइक सिर्फ 1000 यूनिट्स में आएगी. आइए इसके खास फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Jan 2026 03:32 PM (IST)
इटालियन सुपरबाइक कंपनी Ducati ने भारत में अपनी बेहद खास और लिमिटेड एडिशन सुपरबाइक Panigale V4 Tricolore लॉन्च कर दी है. इस प्रीमियम बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 77 लाख रखी गई है. ये Ducati की फ्लैगशिप सुपरस्पोर्ट बाइक का स्पेशल वर्जन है, जिसे दुनियाभर में सिर्फ 1,000 यूनिट्स तक सीमित रखा गया है. भारत में भी इसकी बहुत ही कम यूनिट्स उपलब्ध होंगी, जिससे ये बाइक बेहद एक्सक्लूसिव बन जाती है.

ट्राइकलर कलर स्कीम और रेसिंग डिजाइन

  • दरअसल, इस बाइक की सबसे बड़ी पहचान इसकी ट्राइकलर पेंट स्कीम है, जिसमें इटली के झंडे के तीन रंग लाल, सफेद और हरा शामिल हैं. Ducati ने इस बार इस कलर कॉम्बिनेशन को नए असिमेट्रिक लिवरी डिजाइन के साथ पेश किया है. इस डिजाइन को मशहूर डिजाइनर Aldo Drudi ने तैयार किया है, जो बाइक को एकदम रेसिंग इंस्पायर्ड और बेहद अग्रेसिव लुक देता है. यही वजह है कि ये बाइक सड़क पर भी रेस ट्रैक जैसी फील देती है.

प्रीमियम फीचर्स और एक्सक्लूसिव टच

  • Panigale V4 Tricolore को खास बनाने के लिए Ducati ने इसमें कई यूनिक एलिमेंट्स दिए हैं. इसमें यूनिट नंबर के साथ स्टीयरिंग प्लेट, नंबर वाली एल्युमिनियम की, स्टार्ट-अप पर दिखने वाला खास डैशबोर्ड एनीमेशन और प्रीमियम अलकैंटरा सीट मिलती है. इसके अलावा एडजस्टेबल बिलेट एल्युमिनियम फुटपेग्स दिए गए हैं, जिससे राइडर अपनी सुविधा के अनुसार राइडिंग पोजिशन सेट कर सकता है.

परफॉर्मेंस और मैकेनिकल अपग्रेड

  • इस सुपरबाइक में हल्के कार्बन फाइबर व्हील्स दिए गए हैं, जिससे वजन करीब 3 किलो कम हो गया है और हैंडलिंग बेहतर हो जाती है. ब्रेकिंग के लिए इसमें रेसिंग-ग्रेड Brembo सिस्टम मिलता है, जो Ducati की वर्ल्ड सुपरबाइक रेस बाइक्स से लिया गया है. इंजन की बात करें तो इसमें 1,103cc का V4 इंजन मिलता है, जो 216 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क देता है.

कलेक्टर्स के लिए खास पैकेज

  • Ducati Panigale V4 Tricolore खरीदने वाले ग्राहकों को सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, खास प्रेजेंटेशन बॉक्स और कस्टम ट्राइकलर बाइक कवर भी दिया जाता है. येी वजह है कि ये बाइक सिर्फ एक सुपरबाइक नहीं, बल्कि एक कलेक्टर्स पीस है.

Published at : 21 Jan 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Ducati INDIA Ducati Panigale V4 Tricolore Ducati Limited Edition Bike Superbike
Embed widget