एक्सप्लोरर
भारत में Tesla Cars पर मिल रहा डिस्काउंट, जानें क्यों घटाए गए दाम और कौन-से मॉडल हुए सस्ते?
भारत में Tesla ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कारों पर डिस्काउंट ऑफर्स देना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं किन Tesla मॉडल्स पर छूट मिल रही है और इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा.
Tesla की भारत में एंट्री को लेकर लंबे समय से उम्मीदें थीं, लेकिन हकीकत में कंपनी की शुरुआत काफी धीमी रही. फिलहाल Tesla भारत में सिर्फ एक ही मॉडल, Model Y, को इंपोर्ट करके बेच रही है. चूंकि यह पूरी तरह से इंपोर्टेड कार है, इसलिए इस पर भारी कस्टम ड्यूटी लगती है, जिससे इसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती है. यही वजह है कि कई भारतीय ग्राहक BYD और BMW जैसे ब्रांड्स की ओर शिफ्ट हो गए.
किन Model पर मिल रहा है डिस्काउंट?
- अब Tesla ने 2025 की कुछ बिना बिकी Model Y यूनिट्स पर डिस्काउंट देना शुरू किया है. यह छूट स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट पर दी जा रही है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपये से कम बताई जा रही है. हालांकि यह ऑफर सभी कारों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन गाड़ियों तक सीमित है जो इन्वेंट्री में बिना बिके रह गई थीं.
कमजोर बिक्री के आंकड़े बने चिंता की वजह
- दिसंबर महीने में Tesla भारत में सिर्फ 68 यूनिट्स ही बेच पाई, जो कि BYD और BMW जैसे प्रतिद्वंद्वियों से काफी कम है. पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में Tesla की कुल बिक्री 200 यूनिट्स से थोड़ी ज्यादा रही, जबकि कंपनी को इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी. शुरुआत में Tesla को अच्छी बुकिंग जरूर मिली, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण कई ग्राहकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी.
महंगी कीमत और सीमित शोरूम नेटवर्क
- Tesla Model Y को भारत में BMW iX1 LWB और BYD Sealion 7 जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से कड़ी टक्कर मिल रही है. समस्या यह है कि ये प्रतिद्वंद्वी कम कीमत पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा Tesla के एक्सपीरियंस सेंटर्स और शोरूम की संख्या भी फिलहाल सीमित है, हालांकि कंपनी धीरे-धीरे अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है, जिससे आने वाले समय में बिक्री में सुधार की उम्मीद की जा रही है. Tesla Model Y को चलाने के बाद ज्यादातर लोग इसकी परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और ड्राइव क्वालिटी से प्रभावित होते हैं. लेकिन भारतीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमत काफी ज्यादा मानी जा रही है, खासकर तब जब इसी सेगमेंट में ज्यादा किफायती विकल्प मौजूद हों.
आगे क्या बदल सकती है Tesla की रणनीति?
- अब जब Lamborghini India के पूर्व CEO शरद अग्रवाल Tesla के भारत ऑपरेशंस संभाल रहे हैं, तो कंपनी से रणनीतिक बदलाव की उम्मीद की जा रही है. Tesla को भारतीय बाजार में सफल होने के लिए नए प्रोडक्ट्स लाने, लोकल असेंबली या प्राइस कट जैसे विकल्पों पर काम करना होगा.
ये भी पढ़ें: EV चार्ज करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, इन बातों का रखें खास ध्यान
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
दांव पर भारत का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल तीसरा वनडे
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL